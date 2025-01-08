°Â¤¤Ž¢Ãæ²ÚEVŽ£¤¬ÂçÎÌ¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤À¤±¡ÄŽ¢EV¥·¥Õ¥ÈŽ£¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿²¤½£¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÈá»´¤Ê¸½ºßÃÏ
¢£¼«Æ°¼Ö»º¶È¤È¤ÎÀïÎ¬ÂÐÏÃ¤ò³«»Ï¤¹¤ë²¤½£°Ñ°÷²ñ
²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Î¼¹¹ÔÉô¶É¤Ç¤¢¤ë²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Ï12·î19Æü¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î¾Íè¤Ë´Ø¤¹¤ëÀïÎ¬ÂÐÏÃ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Àè¤Î11·î27Æü¤Ë¥¦¥ë¥º¥é¡¦¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤¬²¤½£µÄ²ñ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë½¾¤¤¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤ä¶È³¦ÃÄÂÎ¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ê¤É¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¶È³¦¤Î¾Íè¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤À¡£
¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤é²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Î¼¹¹ÔÉô¤¬ÉÁ¤¤¤¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¥·¥Õ¥È¤Î·ë²Ì¡¢EU¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼Ö¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë½¾Íè·¿¤ÎÆâÇ³µ¡´Ø¼Ö¡ÊICE¼Ö¡Ë¤«¤éEV¤Ø¤Î¶¯À©Åª¤ÊÀ¸»º¤ÎÅ¾´¹¤ò¶¯¤¤¤ë°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤Ï°Â²Á¤ÊEV¤¬ÂçÎÌ¤ËÎ®Æþ¤¹¤ë»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶ÈÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë²¤½£¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¡ÊACEA¡Ë¤Ï¡¢²¤½£°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢EV¥·¥Õ¥È¤Îºß¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤¹¤è¤¦¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿ACEA¤Ê¤É·ÐºÑ³¦¤È¶á¤¤²¤½£µÄ²ñ¤ÎºÇÂ¿²ñÇÉ¤ÎÃæÆ»±¦ÇÉ¡¦²¤½£¿ÍÌ±ÅÞ¥°¥ë¡¼¥×¡ÊEPP¡Ë¤â¡¢EV¥·¥Õ¥È¤Î½¤Àµ¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¾ùÊâ¤Ë¤Ï¿µ½Å¤ÊÎ©¾ì¤ò¼è¤êÂ³¤±¤¿¡£
¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢2024Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌÀ³Î¤È¤Ê¤Ã¤¿EV»Ô¾ì¤ÎÉÔ¿¶¤ä¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤¿°èÆâ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÎÃø¤·¤¤ÉÔÄ´¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²¤½£°Ñ°÷²ñ¤âÎ©¾ì¤òÊÑ¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢EV¥·¥Õ¥È¤È¤¤¤¦¶Ó¤Î¸æ´ú¤½¤Î¤â¤Î¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÀïÎ¬ÂÐÏÃ¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Î¡Ö¥¬¥¹È´¤¡×¤ò¿Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
ÀïÎ¬ÂÐÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡¥Ç¡¼¥¿¼çÆ³¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿ä¿Ê¡¢¢»º¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½»Ù±ç¡¢£¸ÛÍÑ¡¦µ»Ç½¡¢¤µ¬À©ÏÈÁÈ¤ß¤Î´ÊÁÇ²½¤È¶áÂå²½¡¢¥¼ûÍ×Â¥¿Ê¤Èºâ¸»¶¯²½¤Î5¤Ä¤ÎÎÎ°è¤Ë´Ø¤·¤ÆµÄÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£¾ÜºÙ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂçÏÈ¤«¤é¤â¡¢²¤½£°Ñ°÷²ñ¤¬EV¥·¥Õ¥È¤ÎÏ©Àþ¤½¤Î¤â¤Î¤ò·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢ÌÀ³Î¤Ë±®¤¤ÃÎ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£EVÉÔ¿¶¤Î°ìÊý¤Ç¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¶È³¦¤Î¥ê¥¹¥È¥é
¤³¤³¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎEU¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÆ°¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£Ä¾¶á¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬11·î¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢24Ç¯ÄÌÇ¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï1¡Á11·î´ü¤ÎÎß·×Âæ¿ô¤òÇ¯Î¨´¹»»¤·¤¿¤â¤Î¤ÇÂåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢24Ç¯¤ÎEU¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï1060ËüÂæÄøÅÙ¤ÈÁ°Ç¯¤Î1055ËüÂæ¤«¤é¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1000ËüÂæ¤ÎÂçÂæ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊHV¡Ë¤ÈEV¤È¤Ç¹¥ÉÔÄ´¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£HV¼Ö¤ÏÁ°Ç¯ÈæÌó2³äÁý¤È¤Ê¤ë320ËüÂæÄøÅÙ¤Þ¤Ç»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤·¡¢¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£ÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤Î¶¯²½¤Ç³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬HV¤Î¶¡µë¤ò¶¯²½¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£Â¾Êý¤Ç¡¢EV¤ÏÆ±Ìó1³ä¸º¤È¤Ê¤ë140ËüÂæÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¹ØÆþÊä½õ¶â¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÉÔÄ´¤Î¼ç°ø¤À¡£
¹ñÊÌ¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¤ÇEV¤ÎÅÐÏ¿Âæ¿ô¤¬Á°Ç¯¤«¤é3³ä¶á¤¯¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔÄ´¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£EUºÇÂç¤Î·ÐºÑÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥É¥¤¥Ä¤Ç¤µ¤¨¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ª¤±¤ëEVÉÔ¿¶¤òÃ¼Åª¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¼Ò¤È¤âEVÉÔ¿¶¤¬Ä¹°ú¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ËË³¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ö¶È¤Î¥ê¥¹¥È¥é¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë´°À®¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¼Ò¤â¡¢¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¤Î¹©¾ì¤ÎÊÄº¿¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ï«ÁÈ¤Ë¤è¤ë¶¯¤¤È¿È¯¤ò¼õ¤±¤ÆÅ±²ó¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥È¥é¤Ê¤É¿Ê¤Þ¤º¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ï¶¥ÁèÎÏ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ï¥É¥¤¥Ä·ÐºÑ¤Ë¿¼¤¯ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥¤¥Ä·ÐºÑ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¼Ò¤Ê¤É¥É¥¤¥Ä¤Î´°À®¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈEV¥·¥Õ¥È¤Ë¤Ï¿µ½Å¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢EV¥·¥Õ¥È¤ËÃå¼ê¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤Î´°À®¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¶ì¶¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¼«ÂÎ¤ÎÌäÂê¤âÂç¤¤¤¤¬¡¢²¤½£°Ñ°÷²ñ¤¬ÉÁ¤¤¤¿ÀµÞ¤ÊEV¥·¥Õ¥È¤È¤¤¤¦»º¶ÈÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£
¢£¸Â³¦¤¬ÌÀ³Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¸ú²Ì
ÊÆÃæÆóÂç¹ñ¤Î¶¹´Ö¤Ë¤¢¤ê·ÐºÑÎÏ¤ËÎô¤ëEU¤Ï¡¢µ¬À©¤ÎÍ¢½Ð¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹Ô»È¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£EU¤¬°èÆâ»Ô¾ì¤Çµ¬À©¡Ê¥ë¡¼¥ë¡Ë¤òÀß¤±¡¢¤½¤Î°èÆâ»Ô¾ì¤Ç¤Î¼è°ú¡Ê¥²¡¼¥à¡Ë¤Ë³Æ¹ñ¤Î»ö¶È¼Ô¡Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ë¤ò»²²Ã¤µ¤»¡¢¤½¤Î¥²¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÉáµÚ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¸ú²Ì¡×¤À¡£
EU¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÊÝ¸î¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤¿¡Ö°ìÈÌ¥Ç¡¼¥¿ÊÝ¸îµ¬Â§¡×¡ÊGDPR¡Ë¤¬2016Ç¯5·î¤ËÈ¯¸ú¤·¡¢18Ç¯5·î¤è¤êÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¶áÇ¯¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÊÝ¸î¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏGDPR¤Î±Æ¶Á¤ò³Î¤«¤Ë¼õ¤±¤¿Î®¤ì¤À¡£GDPR¤Ï²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤ÏÀ®²Ì¤ËË³¤·¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¢¤ë¡£
EV¥·¥Õ¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¿·¼Ö¤«¤éICE¼Ö¤òÇÓ½ü¤·¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËEV¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ìî¿´Åª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢EU¤ÏEV¥·¥Õ¥È¤È¤¤¤¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥²¡¼¥à¤òºî¤ê¾å¤²¡¢³Æ¹ñ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¼«¤é¤Î¤½¤ÎÄºÅÀ¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤³¤¦¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤¯¡¢¤à¤·¤íEU·ÐºÑ¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤òºï¤°Êý¸þ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
EU¤ÏÃæ¹ñ¤òÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤â¤È¤â¤ÈEV¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐºÑ¤ËÈæ³ÓÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ³Î¤À¡£¿Í·ïÈñ¤â°Â¤¯¹©¶ÈÎÏ¤ËÉÙ¤ó¤ÀÃæ¹ñ¤Ï¡¢¥â¥Î¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËEV¤ËÉ¬Í×¤Ê¸¶ºàÎÁ¡¢ÆÃ¤Ë¹ÛÊª¤ÏÃæ¹ñ¤ÇºÎ·¡¤µ¤ì¤ëÅÀ¤âÂç¤¤¤¡£Èæ³ÓÎô°Ì¤Ë¤¢¤ëEU¤¬»º¶ÈÀ¯ºö¤Ç¤½¤ì¤ò´¬¤ÊÖ¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤ËÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡£
¢£À¯ÉÜ¤¬¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï»º¶È¤Î¸å²¡¤·
É®¼Ô¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤¬²¤½£µÄ²ñ¤ÇºÆÇ¤¤µ¤ì¤¿11·îËö¤Ë¡¢´ü¤»¤º¤·¤Æ¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¼óÅÔ¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤Ëµï¤Æ¡¢Í¼±¼Ô¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¸ú²Ì¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°ìÉô¤Ç¹ÎÄêÅª¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö¤Î¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤Ç¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÇÑ¤ì¤Æ¡¢¤â¤Ï¤äÉ÷Á°¤ÎÅô²Ð¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¼Â¤Ë¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¡£
²¤½£°Ñ°÷²ñ¤ÏEV¥·¥Õ¥È¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¼«Æ°¼Ö»º¶È¥²¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¾å¼ê¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¼«Æ°¼Ö¤ÎÅÅÆ°²½¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¥á¥¬¥È¥ì¥ó¥É¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤é¤¬ÉÁ¤¤¤¿ÀïÎ¬´Ñ¤ÏµÞ¿ÊÅª²á¤®¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ë¥ë¡¼¥ë²þÊÑ¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Þ¥Í¡¼¤â¡¢EU¤ÏÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤·¤«¶¡µë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
EU¤ÎºâÀ¯µ¬Î§¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬Ë¾¤à¤è¤¦¤Ê½áÂô¤Ê»Ù±ç¤âÉÔ²ÄÇ½¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢EU¤ÏEV¥·¥Õ¥È¤È¤¤¤¦¶Ó¤Î¸æ´ú¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¡¢ÀïÎ¬ÂÐÏÃ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Æ°¼Ö»º¶È¤È¤·¤Æ¤Ïº£¤µ¤é¤«¤È¤¤¤¦´¶¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢·Á¤À¤±¤ÎÂÐÏÃ¤ò»î¤ß¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤¬´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ì¶¤ÎÂÇ³«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
»Ô¾ì·ÐºÑ¤Ç¤Ï¡¢³Æ´ë¶È¤¬¼ûÍ×¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¶¡µë¤Îºß¤êÊý¤ò·è¤á¤ë¡£EU¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤¬¼ûÍ×¤Îºß¤êÊý¤òÍ½Â¬¤·¡¢¶¡µë¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Þ¤Ç¸ý¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢·×²è·ÐºÑ¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»Ô¾ì·ÐºÑ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¯ÉÜ¤¬¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï´ë¶È¤Î¸å²¡¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅýÀ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¡¢EU¤Î¶ì¶¤«¤éÆüËÜ¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤ÅÀ¤ÏÂç¤¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê´ó¹Æ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿ÍÅª¸«²ò¤Ç¤¢¤ê¡¢½êÂ°ÁÈ¿¥¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¤¹¡Ë
----------
ÅÚÅÄ ÍÛ²ð¡Ê¤Ä¤Á¤À¡¦¤è¤¦¤¹¤±¡Ë
»°É©UFJ¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° Ä´ººÉô Éû¼çÇ¤¸¦µæ°÷
1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2005Ç¯°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¡¢06Ç¯Æ±Âç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£ÉÍ¶äÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ò·Ð¤Æ¡¢12Ç¯»°É©UFJ¥ê¥µ¡¼¥Á&¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Æþ¼Ò¡£¸½ºß¡¢Ä´ººÉô¤Ë¤Æ²¤½£·ÐºÑ¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÃ´Åö¡£
----------
¡Ê»°É©UFJ¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° Ä´ººÉô Éû¼çÇ¤¸¦µæ°÷ ÅÚÅÄ ÍÛ²ð¡Ë