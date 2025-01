「物語」の気持ちよさに「酔いしれる」キケン…実は勇気が必要な「他人を理解しない」選択

私たちは、自分の話をするのが好きだ。

「私はこんな人である」「私はこんな苦難を乗り越えてきた」。

気づけば日常は、無数の「自分語り」に溢れている。

しばしば揶揄の対象となる「自分語り」。

しかし、そこには実際、どのような「わるさ」があるのだろうか。

「自分語り」に陥らないためには、どうしたらよいのだろうか。

現代社会を覆い尽くす、過剰な「自分語り」に違和感を感じるあなたへ。

美学者・難波優輝氏による【連載】「物語批判の哲学」第2回へようこそ。

【連載】「物語批判の哲学」第2回:物語という誤解・後篇

「物語」を押しつけられる気持ち悪さ

第2回・中篇では、「自分語り」が持つ性質と、その危険性について、詳しく検討した。後篇では、「自分語り」からさらに一歩踏み出して、「他人語り」が持つ危険性について見ていこう。

人は、自分に対して自己語りをするだけならば、それが愚かな選択であったとしても、本人の選択ということで許されるかもしれない。

だが、自己語りの枠組みを他人に適用する場合はどうだろうか。つまり、物語的な「他人語り(other narrative)」はどうだろうか。

他人語りにも危険がある。自己語りが持つ改訂排除性と目的閉塞性の2つの危険性を他人語りはそっくりそのまま持ってしまうだろう。他人を語るということ、他人を理解するということは、つねによいことばかりではなく、他人を誤解し、他人から解釈を奪うような暴力をもたらすこともあるのだ。

自己語りに用いられる物語的語りは、他人にもしばしば使われる。その際に起こる問題は、自己語りで起こる問題に加えて、特有な問題がある。

それは、他人が他人自身を解釈する自由を私たちが奪い取り、他人語りをすることで、解釈の独占を行うような危害を与える可能性である(Fabry 2024a; Fabry 2024b)。これを「物語不正義(narrative injustice)」と私は呼びたい。

「物語的不正義」の危険性

認識論の哲学者ミランダ・フリッカーは、『認識的不正義』において、マイノリティが自分の苦しみを説明するための概念を作り出さざるを得なかったり、マイノリティが直面する苦しみを説明する能力をマジョリティによって疑われたりするような不正義を「認識的不正義」として指摘している(フリッカー 2023)。

たとえば、身体的であったり精神的な障害を持つ人々が、自分たちのニーズや困難を社会に訴える際、しばしば「大変さを誇張している」や「他の人も同じように苦労しているんだよ」といった反応を受けることがある。このような反応は、障害を持つ人びとが自身の状況を健常者たちに説明するために新たなフレームワークや専門用語を開発する必要性を生み出し(たとえば障害の「社会モデル」など)、さらに彼らの説明能力が信頼されない(「聞く耳をもつ必要はない」と判断される)という認識的不正義を助長する。

この認識的不正義の一種として、物語的不正義という概念を作り出すことができる(cf. Fabry 2024a; Fabry 2024b)。物語的に生きてはいない人や、生きていたとしても他人に物語的に理解されたくない人びとにも物語的理解が押し付けられてしまう。

この物語の押しつけが、まさしく、面接における自己分析や自己紹介で人びとに強いられる物語的不正義なのである。さきほどのがんを生きる人びとへのポジティブな物語の押し付け、これもまさに物語的不正義の典型例の一つだろう。

哲学者のゲイレン・ストローソンは「物語性に抗して」において、物語的な自己理解の方法以外にも「エピソード的自己」が存在すると指摘した(Strawson 2004)。ストローソンは、自分の非物語的な自己理解や生き方が、物語的な理解にはそぐわないがゆえに、不道徳的であったり、道徳的に未熟とされてしまうような議論に対して批判を行っている(Strawson 2007)。まさしくストローソンが糾弾したのは、物語不正義であるといえよう。

物語不正義はこれまでほとんど指摘されてこなかった。だが、本稿で論じたように物語が引き起こす危険をひとまとめにして論じるためには、たしかに何らかの概念が必要だろう。

「物語」の気持ちよさに抗う

物語的不正義と向き合うために、私たちは「物語的徳(narrative virtue)」を鍛えなければならない、と私は主張する。

「物語的徳」の特徴---◼︎ 不必要に他人を物語的に理解するのではなく、いまの自分の理解を手放し、相手を物語叙述の世界に閉じ込めないこと◼︎ いつ物語的理解を行うべきで、いつ行わないべきなのかを判断する能力を身につけること◼︎ 理解不可能な相手をまず相手の言い分を聞くことで理解しようとすること

以上が物語的徳の特徴だと考えたい。

人びとは、しばしば、物語的に他人を理解することで気持ちよくなってしまう。それは、相手を語ることで、物語的に支配したような気持ちになれるからだろうか。

美学者のティ・グエンは「明晰さの誘惑」という魅力的な論文において、有限な資源や能力しか持ち得ない私たちが、効率的に世界を理解するために「明晰さ」という感覚(あるいは「ハッとした感覚」)をもって思考を停止させてしまう危険を指摘している(Nguyen 2021)。

陰謀論や官僚主義的な数値主義は、人びとに明晰さを味わわせることで、世界の真理に気づいたと思わせたり、数値にないものは考慮に値しないと思わせたりすることができる。しばしば、こうした明晰さの気持ちよさは数字や図式に対して指摘されるが、私は、数字だけではなく、物語もまた明晰さ(物語的明晰さ)の甘い毒を作り出すことができてしまう、と主張する。

だが、その気持ちよさに抗い、相手を理解できないものとして尊重すること、それが物語的徳である。

もちろん、物語が必要になることもある。相手が特定の物語にハマっていたり、誰かが物語に閉じ込められて苦しんでいるとき、その物語から開放するためには、物語の魔力についてよく知っていなければならない。

ちょうど、薬が毒になること、毒が薬であることを理解しているから医者が病人を治癒できるように。物語の毒と薬、その両方を知っておく必要があるのだ。

物語化「しない」勇気

グエンはこう言う。

明晰さの誘惑に対抗するには……新たな逆ヒューリスティック※1を開発する必要がある。明晰さの感覚は、認知的な砂糖のようなものである。かつては、明晰さの感覚を疑問を打ち切るシグナルとして用いることは、良いことであり、有用なヒューリスティックであったかもしれない。しかし、今や私たちは、私たちのヒューリスティックを悪用するように設計された、魅力的な明晰さに囲まれた環境で暮らしている。私たちは今、あまりにも甘美に、あまりにも楽に、あまりにもすべてをうまく説明してしまうような考えやシステムに対しては、疑いの目を向けるように訓練する必要がある。あまりにも明快に感じられる思考体系は、私たちの調査努力を終わらせるのではなく、むしろそれを強化すべきである。私たちは、明快さの誘惑を感覚的に認識する方法を学ばなければならない。(Nguyen 2021, 251)

物語的不正義を回避し、物語的徳を実践するためには、物語化しない勇気の徳、あるいは、想像力の徳も求められる。

物語化はしばしば他人の理解をもたらすものとして賞賛されるが、しばしば他人の安易なパターン化に堕落していく。理解できないことを無理に「理解しようとしない」勇気や、物語に還元できない断片的な声を「断片のまま」受容する想像力が、物語的不正義を抑止する新たな美徳となるだろう。

私たちは、自己語りや他人語りにおいて、物語から離れて、不可解なまま存在する相手を尊重する、新しい倫理的態度を作り出さなければならない。

自己語りも、他者語りも、過去と向き合う一種の歴史的語りであり、その質は改訂や対話、批判によって大きく左右される。

物語的不正義を避け、物語的徳を身につけるには、他者を含む共同的な再考の場を設け、多元的な過去を確保する努力が欠かせない。

※1 Heuristic. 経験則や先入観に基づいて、直感的に、ある程度正解に近いように見える答えを見つけ出す思考法。そこで出た答えが最適解であるとは限らない。例えば、「医師推奨!」と書いてあれば信用のおける商品だろう、と判断すること。逆ヒューリスティックは、私たちが普段用いているヒューリスティックに抵抗できるようなヒューリスティックを意味する。例えば、「医師推奨!」と書いてあれば怪しい、と判断しようとすること。

