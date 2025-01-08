TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯1¤«·î¡£ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤¬¡¢¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¥á¥À¥ë¤Î»£±Æ¤Ë½é¤á¤Æ±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£

ÀÄ»ç¿§¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¶â¿§¤Î¥á¥À¥ë¡£Àè·î¡¢ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î¥á¥À¥ë¡¢¤½¤Î¼ÂÊª¤Ç¤¹¡£¡È¾Þ¤ÎÁÏÀß¼Ô¡É¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë¤Î²£´é¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

µ­¼Ô
¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¢ÌÌ¤Ï°ã¤¦ÊÁ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤Ï¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢ÂåÉ½°Ñ°÷¤ÎÅÄÃæô¦Ì¦¤µ¤ó¡Ê92¡Ë¤é7¿Í¤¬ÀÐÇËÁíÍý¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Þ¤¹¡£

ÈïÇú80Ç¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢3·î¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤ë³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤ÎÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÌò°÷¤é¤¬ÅÏÊÆ¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¤Û¤«¡¢½©¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢³ËÊ¼´ï¤ÎÇÑÀä¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£