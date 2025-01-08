½»Ã«°ÉÆà¡Ö#¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÈ¿È¯¥Ø¥¢¡×ÇÉ¼êÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ÖTWICE¥µ¥Ê¤«¤È¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¹¥É¾
¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¼Â¶È²È¤Î½»Ã«°ÉÆà¡Ê41¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
½»Ã«¤Ï¡Ö2025Ç¯¥Ø¥¢¥«¥é¡¼½é¤á¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿"¥¥¥é¥é¥«¥é¡¼"²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢¥Ô¥ó¥¯¤äÀÄ¡¢»ç¿§¤ËÀ÷¤á¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤êÇÉ¼êÌÜ¤«¤Ê¡©¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¾Ðº£²ó¤âº¬¸µ¤ÈÌÓÀè¤À¤±¥Ö¥ê¡¼¥Á¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÈ¯¿§¤¹¤ë¥Ô¥ó¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥¿¡¼¥³¥¤¥º¥Ö¥ë¡¼¤È¤«¥Ñ¡¼¥×¥ë¤È¤«Ç»¤¤¥Ô¥ó¥¯¤È¤«¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡¡¿§Íî¤Á¤â³Ú¤·¤ß¡¡@fukasuzuki__¤¢¤ê¤¬¤È¤¦º£Ç¯¤â¥¤¥±¥¤¥±¥Ø¥¢¤è¤í¤Ô¤¯¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÍÑ¤¤¤Æ¡Ö#¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÈ¿È¯¥Ø¥¢¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖTWICE¤Î¥µ¥Ê¤«¤È»×¤¿¡×¡Ö¤Û¡¼¤ó¤È¼ã¡¹¤·¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£