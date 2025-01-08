¥ß¥¹FLASH¥°¥é¥ó¥×¥ê±óÆ£¤Þ¤á¡¢»É·ãÅª¤Ê¥¹¥±¥¹¥±Öà½÷»Ñ¡ÖÇº»¦Öà½÷¡×¡Ö¥¨¥Á¤«¤ï¡×¤ÈÈ¿¶Á
¥ß¥¹FLASH2024¥°¥é¥ó¥×¥ê¼ø¾Þ¤Î±óÆ£¤Þ¤á¡Ê28¡Ë¤¬¡¢7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Öà½÷¡Ê¤ß¤³¡Ë¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
±óÆ£¤Ï¡Ö2025Öà½÷¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼ÁÇºà¤ÎÖà½÷¡Ê¤ß¤³¡ËÉ÷¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÈäÏª¡£¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥Ó¥¥Ë¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±óÆ£¤ÏÆ°²è¤ÇÏÂÉþ¤Î¶ß¤ò³«¤¡¢Ã«´Ö¤ò¶¯Ä´¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤Þ¤¯¤ê¤¢¤²¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò¥Á¥é¸«¤»¤µ¤»¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢»É·ãÅª¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î±¿Àª¤¬Çú¾å¤¬¤ê¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥»¥¯¥·¡¼Öà½÷¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤Ë¥Ð¥Á¤¢¤¿¤ë¡×¡ÖÇº»¦Öà½÷¤Þ¤á¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥¨¥Á¤«¤ï¡ª¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£