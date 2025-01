お店のカレーを1人でも多くの方に食べてもらうきっかけ作り！dears infinity「#本日のカレー for Owner」

dears infinityは全国のカレー屋オーナーを対象とした「#本日のカレー for Owner」をオープンしました。

dears infinityは全国のカレー屋オーナーを対象とした「#本日のカレー for Owner」をオープン。

この「#本日のカレー for Owner」は、カレー関連メニューを提供している国内すべてのお店(店舗・テイクアウト専門店・キッチンカーなど)が掲載可能な、全国カレー専門グルメ情報「Dears, #本日のカレー」の編集部が運営やサポートを行います。

■カレーの人気は年々上昇傾向に

カレーは「好き」or「嫌い」

男女関係なく、高い人気を誇る無敵のメニュー「カレー」。

■カレー市場規模は約1,000億円

気付けばカレー1食1,000円の時代。

それでも高い人気を維持し続け、市場規模も年々上昇傾向にある外食産業における無敵のメニュー「カレー」。

■外でカレーを食べる人・買う人 43.9%

どのようなカレーを食べますか?(複数回答可)

外食・弁当・テイクアウト・宅配など、外のカレーを食べる人が約半数。

お金を掛けてでも美味しいカレーを食べたい人が多い、無敵のメニュー「カレー」。

「#本日のカレー for Owner」はその名のとおり、カレー屋に特化した専門サイトで、カレー屋の集客や売上アップに繋がるサービスを提供し、お店のカレーを1人でも多くの方に食べていただく“きっかけ作り”を全力でバックアップ。

