¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¡¡NATO²ÃÌÁ¹ñ¤Ë¹ñËÉÈñÂçÉý°ú¤¾å¤²Í×µá ¡ÖGDPÈæ5¡ó¤Ë¡× ¸½ºß¤ÎNATO¤ÎÌÜÉ¸¤ÏGDPÈæ2¡ó
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ÏNATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñËÉÈñ¤òGDP¡á¹ñÆâÁíÀ¸»º¤Î5¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ
¡ÖNATO²ÃÌÁ¹ñ¤Ï¹ñËÉÈñ¤ò5¡ó¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡£2¡ó¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¡×
¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Ï7Æü¡¢NATO½ô¹ñ¤Ï¡Ö´í¸±¤ÊÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¹ñËÉÈñ¤òGDP¡á¹ñÆâÁíÀ¸»º¤Î5¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
NATO¤Ï¸½ºß¡¢²ÃÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ñËÉÈñ¤òGDP¤Î2¡ó°Ê¾å¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤ò2ÇÜ°Ê¾å¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦Ç÷¤Ã¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏNATO²ÃÌÁ¹ñ¤Î·³»öÈñ¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¤ÈÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤¬Áê±þ¤ÎÉéÃ´¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¼é¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿ÀÆàÀî,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Åìµþ,
ºßÂð°åÎÅ,
¥Í¥¸,
Áòº×,
¹©¾ì,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
°ËÅì»Ô,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó