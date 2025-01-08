ËÌ¶å½£Ž¢¿åÁÇŽ¥¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢µòÅÀŽ£¤Ç¤ß¤¿´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â
Ç¯´Ö200Ëü¥È¥ó¤Î¥³¡¼¥¯¥¹À¸»ºÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¥³¡¼¥¯¥¹¹©¶ÈËÌ¶å½£»ö¶È½ê¡Ê¼Ì¿¿¡§ÆüËÜ¥³¡¼¥¯¥¹¡Ë
ËÌ¶å½£»Ô¤ÎJR¾®ÁÒ±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç25Ê¬¡£¹â¤µ124¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹âÅã»³¤Î»³Äº¤Ë¤¢¤ë¹âÅã»³¸ø±à¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Î¶å½£À½Å´½êÈ¬È¨ÃÏ¶è¡ÊµìÈ¬È¨À½Å´½ê¡Ë¤Î°ÒÍÆ¤¬»ë³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ÎËÌÂ¦¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤¬109ËüÖ¤ËµÚ¤ÖÆüËÜ¥³¡¼¥¯¥¹¹©¶È¤ÎËÌ¶å½£»ö¶È½ê¤À¡£
À½Å´¤äÈóÅ´¶âÂ°¤ÎÀºÏ£¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ç³ÎÁ¤È¤Ê¤ë¥³¡¼¥¯¥¹¡Ê¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¤¿ÀÐÃº¡Ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¥³¡¼¥¯¥¹¹©¶È¤Ï¹ñÆâºÇÂç¼ê¤ÎÀ¸»º¼Ô¡£´±±Ä»°ÃÓÃº¹Û¤ÎÊ§¤¤²¼¤²¤ò¼õ¤±¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿»°°æ¹Û»³¤¬1970Ç¯Âå¤Ë¥³¡¼¥¯¥¹À½Â¤»ö¶È¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¥³¡¼¥¯¥¹¹©¶È¤Î¸»Î®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÌ¶å½£»ö¶È½ê¤Ç¤Ï¸½ºß4¤Ä¤Î¥³¡¼¥¯¥¹Ï§¤ò¹½¤¨¡¢Ç¯´Ö200Ëü¥È¥ó¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤Î»ö¶È½ê¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢ÆüËÜ½é¤ÎµðÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Æ°¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀøºß¼ûÍ×²È¡×¤Î´ë¶È¤â»²²è
2022Ç¯2·î¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ï¡ÖËÌ¶å½£»Ô¥°¥ê¡¼¥óÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡×¤òºöÄê¤·¤¿¡£Æ±ÀïÎ¬¤Î²¼¡¢Ã¦ÃºÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò°ÂÄêÅª¤Ë¶¡µë¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÔÆâ»º¶È¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Î³ÍÆÀ¤äÀ®Ä¹»º¶È¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
»ÔÆâ¤Î¶ÁÆçÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢¹ç·×½ÐÎÏ22Ëü¥¥í¥ï¥Ã¥È¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î·úÀß¡¢¿åÁÇ¤ä¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤Î¶¡µëµòÅÀ¤ÎÀ°È÷¤¬·×²è¤µ¤ì¤¿¡£¿åÁÇ¤ä¡¢¿åÁÇ¤ÈÃâÁÇ¤ò·ë¹ç¤µ¤»¤¿¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤Ï¡¢Ç³¾Æ»þ¤ËÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡Ë¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Íâ2023Ç¯¤Ë¤Ï¸©¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡ÖÊ¡²¬¸©¿åÁÇµòÅÀ²½¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡×¤¬È¯Â¤·¡¢¹ñ¤ÎÊä½õ¶â³ÍÆÀ¤ò»ëÌî¤Ë¡Ö¿åÁÇµòÅÀ¤Î·ÁÀ®¤È¶¡µëÌÖ¤Î¹½ÃÛ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶¨µÄ²ñ¤Ë¤Ï¶å½£ÅÅÎÏ¡¢À¾Éô¥¬¥¹¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¦¥§¥¤¥¹¥È¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ï¥¤¥É¥í¡¢TOTO¤ä¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ê¤É¡¢¿åÁÇ¤ä¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤ÎÀøºß¼ûÍ×²È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶ÁÆç±è³¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï2030Ç¯»þÅÀ¤ÇÌó9Ëü¥È¥ó¤Î¿åÁÇ¼ûÍ×¡Ê¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢´¹»»¤ÇÌó50Ëü¥È¥ó¡Ë¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÀøºß¼ûÍ×¤ËÂÐ¤·¡¢¿åÁÇ¤òÀ½Â¤¡¦¶¡µë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎµòÅÀÀ°È÷¤ò¹Ô¤¦¡£Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤¬Á´ÂÎ¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤áÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢2030Ç¯¤Ë²ÔÆ¯Í½Äê¤À¡£
¤½¤Î¤Þ¤ÞÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¿åÁÇ¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤ÏÍ¢ÆþÉÊ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡£¶¨µÄ²ñ¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¶å½£ÅÅÎÏ¤¬¡¢ÁÐÆü¤äÆüËÜÍ¹Á¥¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥¤¥ó¥É¤«¤éÇ¯´Ö20Ëü¥È¥ó¤Î¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¡×¡ÊÀ½Â¤»þ¤ËCO2¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¡Ë¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¡£
¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤ÏÆüËÜ¥³¡¼¥¯¥¹¹©¶È¤ÎËÌ¶å½£»ö¶È½êÆâ¤ÎºÇÂç4Ëü¥È¥ó¤Î¿·ÀßÄê²¹¥¿¥ó¥¯2´ð¤ËÃùÂ¢¤¹¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ç¶áÎÙ¤Î¼ûÍ×²È¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¥¯¥é¥Ã¥¥ó¥°ÁõÃÖ¤òÊ»Àß¤·¤Æ¿åÁÇ¤òÀ½Â¤¤·¡¢¥¬¥¹¤ÎÂåÂØÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ¶¡µë¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¥³¡¼¥¯¥¹¹©¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¤¹¤ë°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤¡£
Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤ËËÌ¶å½£»ö¶È½ê¤Ë¤Ï4¤Ä¤Î¥³¡¼¥¯¥¹Ï§¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2¤Ä¤ÏÁà¶È¤«¤é50Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿Ï·µàÏ§¡£Êä½¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢Áà¶È¤äÀßÈ÷¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤É¤òÆ±¼Ò¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æ±»ö¶È½ê¤ÎºäÅÄÎµ¼£½êÄ¹¤Ï´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤¹¡£¡Ö¥³¡¼¥¯¥¹»ö¶È¤Ï¾Íè¡¢2Ï§ÂÎÀ©¤Ë¼ýÚÌ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿åÁÇ¤ä¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤Î¶¡µëµòÅÀ¤¬¹©¾ìÆâ¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥¯¥¹»ö¶È¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê¼ý±×¤ÎÃì¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡£
¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤Ï»ö¶È½ê¤Î»äÀß¥Ð¡¼¥¹¤Ç²ÙÍÈ¤²¤¹¤ë¡£5¥¥í·÷Æâ¤Ë¤Ò¤·¤á¤¯¼þÊÕ¼ûÍ×²È¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÃæ¤Ë¤Ï¤ê¤á¤°¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Î·ÐÏ©¤ò¤¿¤É¤Ã¤ÆºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç¿åÁÇ¡¦¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤ò¶¡µë¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¾ï¤Î¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤òÍ¢Æþ¤·²½³ØÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Ë¶¡µë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°·¤¤¤Ë¤â½ÏÎý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌ¶å½£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤ÏÆüËÜ¥³¡¼¥¯¥¹¹©¶È¤Î»äÀß¥Ð¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¡Êµ¼Ô»£±Æ¡Ë
ÌäÂê¤Ï´ûÂ¸Ç³ÎÁ¤È¤Î²Á³Êº¹
¼ûÍ×²ÈÂ¦¤Ç¤Ï¡¢¶å½£ÅÅÎÏ¤¬·úÀßÃæ¡Ê2025Ç¯ÅÙËö²ÔÆ¯¡Ë¤Î¡Ö¤Ò¤Ó¤¥¬¥¹²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¡×¤Ç¿åÁÇº®¾Æ¤µ¤»¤ë¤Û¤«¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ÀßÈ÷¹¹¿·¤ò·Þ¤¨¤ë¿·¾®ÁÒ¥¬¥¹²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ç¤âº®¾Æ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶å½£À½Å´½êÆâ¤Î¸ÍÈª¶¦Æ±²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ç¤ÏÀÐÃº¤Î°ìÉô¤ò¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿åÁÇº®¾Æ¤·¤¿ÅÅµ¤¤Ï¡¢ºÆ¥¨¥Í¤ä¸¶»ÒÎÏÍ³Íè¤ÎÅÅÎÏ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥ê¡¼°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ûÍ×¤Ïº£¸å¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤À¸½¾õ¤Ï¡¢²Á³Ê¤äÎÌ¤ÎÌÌ¤ÇÉÔÆ©ÌÀÀ¤¬¤¢¤ê¡¢»Ö¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤È¶¡µëÌÖ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡×¡£¶å½£ÅÅÎÏ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶ÈÅý³çËÜÉô¤ÎÂÎ©ÂçÊå¥°¥ë¡¼¥×Ä¹¤Ï¤½¤¦ÏÃ¤¹¡£
ËÌ¶å½£»Ô¥°¥ê¡¼¥óÀ®Ä¹¿ä¿Ê²Ý¤ÎÊ¡ÅÄÉðÆü»ù·¸Ä¹¤Ï¡¢¡ÖËÌ¶å½£¤Ï³¤³°¤ËÀ½ÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯½Ð²Ù¤¹¤ë´ë¶È¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÃÏ°è¡£¹©¾ì¤ÎÇ®¸»¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤ò¿Ê¤á¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ½ÉÊ¤¬Çä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢À¯ÉÜ¤Î»î»»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿åÁÇ¤ÎÃ±°Ì¤¢¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¤ÏÅ·Á³¥¬¥¹¤Î10ÇÜ°Ê¾å¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤ÏÀÐÃº¤ÎÌó3ÇÜ¤À¡£¤³¤Î²Á³Êº¹¤òËä¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤â¿åÁÇ¤ä¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤òÇ³ÎÁ¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¹ñ¤Ï²Á³Êº¹¤òÊä½õ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¡¢2024Ç¯11·î²¼½Ü¤«¤é¿½ÀÁ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
Ã¼Åª¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢¿åÁÇ¤ä¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤ÎÀ½Â¤¡¦Í¢Á÷¤Ê¤É¤Ë¤«¤±¤¿ÈñÍÑ¤Ë°ìÄê¤ÎÍø±×¤ò¾è¤»¤¿²Á³Ê¡Ê´ð½à²Á³Ê¡Ë¤È¡¢´ûÂ¸¤Î²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Î»Ô¾ì²Á³Ê¡Ê»²¾È²Á³Ê¡Ë¤Îº¹³Û¤ò15Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊä½õ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤À¡£2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¶¡µë¤¬»Ï¤Þ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
´ð½à²Á³Ê¤Ï°ÙÂØ¤äÇ³ÎÁ²Á³Ê¤Ê¤É¤ÎÊÑÆ°Í×°ø¤ò½ü¤¤¤Æ´ðËÜÅª¤Ë15Ç¯´Ö°ìÄê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿åÁÇ¤ä¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤ò15Ç¯´ÖÍøÍÑ¤¹¤ë¼ûÍ×²È¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¿½ÀÁ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Êä½õ´ü´Ö¤Î½ªÎ»¸å10Ç¯´Ö¤Ï¶¡µë¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤À¡£
¿½ÀÁ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¤½¤¦¤È¤¦¹â¤¤¡£ËÌ¶å½£¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÊä½õ¶â¿½ÀÁ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¹ç·×25Ç¯´Ö¤Î»ö¶È´ü´Ö¤ÎÃæ¤Ç¼ûÍ×²È¤ÎÉ³¤Å¤±¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë¤À¡£
¹ñ¤ÎÊä½õ¶âÁí³Û¤Ï3Ãû±ß¡£Á´¹ñ¤Ç8·ïÄøÅÙ¤ÎÇ§Äê¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¹ñ¤ÏÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡ÖÍ½»»µ¬ÌÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢°Æ·ï¤òÃæ¿´¤Ë3¡Á4¥«½ê¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌ³¤Æ»¡¢Âçºå¡¢°¦É²¡¢»³¸ý¤Ç¤âÆ°¤
»°°æÊª»º¤Ê¤É¤¬¿Ê¤á¤ëËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ¡¢ÂçºåÉÜºæ¡¦ÀôËÌÃÏ°è¤Ê¤É¤Ç¤Î¿åÁÇ¡¦¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¶¡µëµòÅÀÀ°È÷¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¡ÖÍÎÏ¸õÊä¡×¤À¡£ËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ¤ä»°°æ²½³Ø¤Ê¤É¤È¶¦Æ±¤Ç¼Â¸½ÀÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
»°°æÊª»º¤Ï¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢Í¢Æþ¤Ç¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈîÎÁ²ñ¼ÒÂç¼êCF¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¼¥º¡ÊCFI¡Ë¤È¹çÊÛ¤Ç¥á¥¥·¥³ÏÑ´ß¤Ë·úÀß¤¹¤ë¥×¥é¥ó¥È¤ä¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Ç¥¢¥Ö¥À¥Ó¹ñ±ÄÀÐÌý¤È·úÀß¤¹¤ë¥×¥é¥ó¥È¤«¤é¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¡×¡ÊÀ½Â¤²áÄø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëCO2¤òÃÏÃæ¤ËËä¤á¤ÆÀ¸»º¤¹¤ë¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¡Ë¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¡£
ËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ¤ÎÆÑÅì¸ü¿¿ÀÐÃº²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ç¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢º®¾Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢»°°æ²½³Ø¤ÎÂçºå¹©¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¼þÊÕ¤Î¼ûÍ×²È¤Ë¶¡µë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë·×²è¤À¡£
µòÅÀ¸õÊäÃÏ¤ÎÂçºåÉÜ¹âÀÐ»Ô¤Ë¤¢¤ë»°°æ²½³Ø¤ÎÂçºå¹©¾ì ¡Ê¼Ì¿¿¡§»°°æ²½³Ø¡Ë
»°°æÊª»º¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢»ö¶È³«È¯¼¼¤Î¹âÃ«Ã£Ìé¼¼Ä¹¤Ï¡¢¡ÖCCS¡ÊCO2¤Î²ó¼ý¡¦ÃùÎ±¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ©ÅÙ¤ÇÊä½õ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤òÀ¸»º¤·Áà¶È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ëCFI¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¶¯¤ß¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
°¦É²¸©º£¼£»Ô¤ÎÇÈÊý¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ç¤âÇ³ÎÁ¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤Î¶¡µëµòÅÀÀ°È÷¤¬¿Ê¤à¡£»°É©¾¦»ö¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢Æ±¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ë¤ÏÆ±¼Ò¤Ê¤É¤ÇÊÝÍ¤¹¤ë4Ëü5000¥È¥óµ¬ÌÏ¤ÎLP¥¬¥¹¥¿¥ó¥¯¤¬4´ð¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ò¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢ÍÑ¤Ë¹¹¿·¤·¡¢Ç¯´Ö100Ëü¥È¥ó¤ÎÇ³ÎÁ¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¶¡µë´ðÃÏ¤Ë¤¹¤ë¡£
ÎÙÀÜ¤¹¤ë»Í¹ñÅÅÎÏ¤ÎÀ¾¾òÈ¯ÅÅ½ê¿·1¹æµ¡¤äµÌÏÑÈ¯ÅÅ½ê¤Ç¤Î¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢º®¾Æ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£À¥¸ÍÆâ³¤¤ò¶´¤ó¤À¹Åç¸©¤Î¥Þ¥Ä¥ÀËÜ¼Ò¹©¾ì¤Ç¤âÀÐÃº²ÐÎÏÈ¯ÅÅ¤ò¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢Àì¾Æ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
»³¸ý¸©¼þÆî»Ô¤Ç¤Ï¡¢½Ð¸÷¶½»º¤Ê¤É¤¬¡Ö¼þÆî¥³¥ó¥Ó¥Ê¡¼¥È¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¶¡µëµòÅÀÀ°È÷»ö¶È¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð¸÷¤ÎÆÁ»³»ö¶È½êÆâ¤Î¥¿¥ó¥¯¤Ë¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤òÃùÂ¢¤·¡¢Æ±»ö¶È½ê¤ò¤Ï¤¸¤áÅì¥½¡¼¤ä¥È¥¯¥ä¥Þ¤È¤¤¤Ã¤¿¼þÆî¥³¥ó¥Ó¥Ê¡¼¥È¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë³Æ¼Ò¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¡£
¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤ÏÇÈÊý¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¡¢»°É©¾¦»ö¤È½Ð¸÷¶½»º¤¬½Ð»ñ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ù¥¤¥¿¥¦¥ó¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢À½Â¤¥×¥é¥ó¥È¤«¤éÄ´Ã£¤¹¤ë¡£Ä´Ã£ÎÌ¤ÏÇÈÊý¤È¼þÆî¤ÎÁÐÊý¤ÇºÇÂç200Ëü¥È¥ó¤ËµÚ¤Ö¡£
²Á³Êº¹»Ù±ç¤ÎÊä½õ¶â¤Î¿½ÀÁ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ïº£Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿åÁÇ¡¦¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤ÎÀ½Â¤»þÅÀ¤Ç³¤³°¤ÇÊä½õ¶â¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢¼ûÍ×²È¤¬¿åÁÇ¡¦¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢Ç³ÎÁ¤ÎÄ´Ã£¤Ë¤«¤«¤ë¸ÇÄêÈñ¤òÊä½õ¤¹¤ë¡ÖÄ¹´üÃ¦ÃºÁÇÅÅ¸»¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÍî»¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Ê¤É¤ò¡Ö»ö¶È¤Î³ÎÅÙ¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¿åÁÇ¡¦¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤Î¶¡µëµòÅÀÀ°È÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÌ¤ÎÊä½õÀ©ÅÙ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ»ö¶È¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö2030Ç¯»þÅÀ¤Î¿åÁÇ¡¦¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤Î¼ûÍ×²È¤ò»ö¼Â¾å³ÎÄê¤µ¤»¤ëÀ©ÅÙÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö½é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢±åÓÍ¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
²Á³Êº¹»Ù±ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ç³ÎÁ¤È¤·¤Æ¤ÏÌ¤ÃÎ¤Î¾¦ºà¤ò15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇã¤¤Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤Ç¤¤ë¼ûÍ×²È¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¼ûÍ×²È¤ÏÁ²¼¡Áý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿½ÀÁÍ½Äê¼Ô¤â¤ª¤ê¡¢³Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï´Ø·¸¼Ô´Ö¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤Î¸ò¾Ä¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³Êº¹»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬
¹ñ¤Î»ö¾ð¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¹ñ¤Ï2030Ç¯¤Ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ò2013Ç¯Èæ¤Ç46¡óºï¸º¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ´±Ì±¤Ç150Ãû±ß¤ÎÅê»ñ¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2030Ç¯»þÅÀ¤Î¼ûÍ×²È¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤À¤¬¤½¤â¤½¤â²Á³Êº¹»Ù±ç¤Ï¡¢³ä¹â¤Ë¤Ê¤ë¶¡µë¥³¥¹¥È¤òÊä½õ¶â¤ÇÊäÅ¶¤·¤Æ²½ÀÐÇ³ÎÁ¤ÈÆ±Åù¤Î²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¼ûÍ×²ÈÂ¦¤Î·ÐºÑÅª¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÇö¤¤¡£
¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¾Íè¤¤¤í¤ó¤Êµ¬À©¤ä¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¡¢Àè¤Ë¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¼ûÍ×²È¤Ï²Á³Êº¹»Ù±ç¤Ë¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÂ³¤È¤Ê¤ë»Ù±ç¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼ûÍ×²ÈÂ¦¤Î»º¶È³¦¤ÏÃ¯¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÃ¦ÃºÁÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡£¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¤½¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥à¡¼¥Ð¡¼¡ÊºÇ½é¤Î¹ÔÆ°¼Ô¡Ë¸þ¤±¤È¤Ê¤ë3Ãû±ß¸Â¤ê¤Î²Á³Êº¹»Ù±ç¤À¤±¤Ç¿åÁÇ¡¦¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¼ûÍ×¤Ï¹¤¬¤é¤Ê¤¤¡£
ºòÇ¯12·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Âè7¼¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ðËÜ·×²è¤ÎÁð¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹´üÃ¦ÃºÁÇÅÅ¸»¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¿åÁÇ¡¦¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢Ç³ÎÁÈñ»Ù±ç¤Î¡Ö¾å¸Â²Á³Ê°ú¤¾å¤²¸¡Æ¤¡×¤¬¤«¤í¤¦¤¸¤Æµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï²Á³Êº¹»Ù±ç¤ËÂ³¤¯ÅÅÎÏÊ¬Ìî¤Î¥»¥«¥ó¥É¥à¡¼¥Ð¡¼°Ê¹ß¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç³È½¼¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤¬¡¢¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢Ç³ÎÁ¼ûÍ×300Ëü¥È¥ó¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÀ¯ÉÜÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸½¹Ô¤ÎÊä½õÀ©ÅÙ¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¡£º£¸å¤ÏÅÅÎÏÊ¬Ìî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Î»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¤â¼ûÍ×²ÈÂ¦¤Î¡ÖÂè2ÃÆ¡×»Ù±çºö¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤¬ÁáµÞ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡Ê¿¹ ÁÏ°ìÏº ¡§ ÅìÍÎ·ÐºÑ µ¼Ô¡Ë