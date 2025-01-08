ÉðË¡¡µ³¼êÉôÌç¤ÇÆÃÊÌ¾Þ¡ªÁ°¿ÍÌ¤ÅþJRA4500¾¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤â¤Ã¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡þ2024Ç¯ÅÙJRA¾Þ
¡¡Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ëµ±¤¤¤¿¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¼çÀï¤òÌ³¤á¤¿ÉðË¤¬µ³¼êÉôÌç¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£07¡¢13¡¢18Ç¯¤ËÂ³¤¯4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼õ¾ÞÍýÍ³¤ÏºòÇ¯5·î12Æü¤ÎÅìµþ2R¤ÇÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎJRAÄÌ»»4500¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¡¢ÎáÏÂ6Ç¯½©¤ÎË«¾Ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ±û¶¥ÇÏ¤ÎÈ¯Å¸¤Ê¤é¤Ó¤ËÃÜ»º¶È¤Î¿¶¶½¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸ùÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢JRA¸½Ìòµ³¼ê¤È¤·¤Æ2¿ÍÌÜ¤Î²«¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£½©¤Ï¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤ÈÏ¢¾¡¡£¶¥ÇÏ³¦¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£ÉðË¤Ï¡Ö²«¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ì¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¤Ç¶¥ÇÏ¥µ¡¼¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤ÇÄº¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JRAÄÌ»»4500¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇÏ¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤â¤Ã¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Å¤ß¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£