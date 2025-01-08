¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¼þÅìÍ¤µþ¤¬ÂÇ·âÎý½¬ºÆ³«¡¡ºòÇ¯11·î¤Ëº¸É¨¼ê½Ñ¤â¡ÖËüÁ´³«Ëë¡×¤Ø½çÄ´¥¹¥Æ¥Ã¥×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£·Æü¡¢Ê¡²¬¡¦ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Çº¸É¨¼ê½Ñ¸å½é¤È¤Ê¤ëÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤¬»ÏÆ°¡£ºòÇ¯£±£±·î£¹Æü¤Ëº¸É¨³¸¿ÙÂÓ¤ÎÄ¶²»ÇÈç§ÇíÎ¥½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç·Ð²á¤ÏÎÉ¹¥¡£¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò½ª¤¨¡¢Ìó£²£°¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ÷Î¥¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤È¡ÖÅê¤²Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤ó¡×¡Ö¸ª¤¬½Å¤¿¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Á³¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤òÆþ¤ì¤¿¡£¡ÖÂÇ¤Ä¤Î¤Ïº£Æü¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¡£¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò°®¤ê¤·¤á¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡££¹Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤½¤³¤ÇÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÁöÎÝ¤Ê¤É¤ÎÎý½¬¶¯ÅÙ¤ÎÀ©¸Â¤¬ÂçÉý¤Ë²ò¤«¤ì¡¢¼ê½Ñ¤ò·èÃÇ¤¹¤ëºÝ¤Ë¸«¹þ¤ó¤ÀÄÌ¤ê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¤¡¢ËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÂë¤Î¼çÎÏ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿ºòµ¨¡£½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¥ê¡¼¥°£·°Ì¤ÎÂÇÎ¨¤ò»Ä¤·¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÅðÎÝ²¦¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¸«¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÃæ·ø¼éÈ÷¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ç¯Êð¤â£±²¯±ß¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´ü¤¹£²£°£²£µÇ¯¡£¥ì¡¼¥ë¤Ë¾è¤Ã¤¿ðêÂÌÅ·¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤½¤¦¤À¡£