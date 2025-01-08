½Ð±é¥·¡¼¥óÁ´ºï½ü¤â¡ÄÃæµïÀµ¹¤¬¡ÖÂ¨¹ßÈÄ¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ï¥±
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬7Æü¡¢½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â³Û¤Ê¼¨ÃÌ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤òÁ´¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡Ö¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÂ¨¹ßÈÄ¡×¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ÉÂ¦¤Î¡ÈÈ½ÃÇ¡É¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢Ãæµï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï·º»ö»ö·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Åö»ö¼Ô´Ö¤Ç¼¨ÃÌ¤Ë¤è¤ê·èÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¼¡²ó¤Î¼ýÏ¿Æü¤â1·î²¼½Ü¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÁûÆ°¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ò·èºÑ¤ß¤È¤¤¤¦°·¤¤¡£¶ÉÂ¦¤«¤é¹ßÈÄ¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½÷À¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤äµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤ÇÈÖÁÈ¤òÎ¥¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê61¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦ÅÏÉô·ú¡Ê52¡Ë¡¢KAT¡½TUN¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¡Ê41¡Ë¤é¤Ï¼«¤é³èÆ°µÙ»ß¤ä¶à¿µ¤òÉ½ÌÀ¡£¶ÉÂ¦¤Ï¤½¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ãæµï¤ÏÁûÆ°¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿12·î27Æü¡¢ÍÎÁ²ñ°÷¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¡Öº£¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¡¢·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤ß¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¡£º£¸åÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ßÈÄ¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»¤â´ÊÃ±¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢TBS¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢º£½µÃæµï¤¬½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÊÌ¤ÎÈÖÁÈ¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤ëÊý¸þ¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÌ¤Äê¤À¡£¡ÖNHK¤Ê¤é¤ÐÊüÁ÷¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á·èÃÇ¤ÏÁá¤¤¡£¤¿¤ÀÌ±Êü¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î°Õ¸þ¤ä»ëÄ°¼Ô¤Î°Õ¸«¤Ê¤ÉÂ¾¤Ë¤âÈ½ÃÇºàÎÁ¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊÆ±´Ø·¸¼Ô¡Ë¡£4·î¤ÏÌ±Êü³Æ¶É¤ÇÈÖÁÈ²þÊÔ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½Õ°Ê¹ß¤Î¹¹ð½Ð¹Æ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤âº£·îÃæ¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«ÁáµÞ¤Ë·è¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Ã»´ü´Ö¤Ç¤ÎÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤¬¡¢³Æ¶É¤¬²¼¤¹·èÃÇ¤ÏÃæµï¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¸Ì¿¤Ë¤âÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£