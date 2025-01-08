¡Ö¤ªË¹»Ò¤Ï¼è¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡Ä¡×èßÅÄµ×»Ò¡¢±½¤ÎÄ¶¹âµé¼÷»Ê´®Ç½¤â¿©»ö¥Þ¥Ê¡¼¤ËÊªµÄ¡Ö¥Ï¥Ã¥È¼è¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¡Ö¼ê»®¤Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎèßÅÄµ×»Ò(66)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¦¥ï¥µ¤Î¥¦¥Ë¡×¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿©»öÃæ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡èßÅÄ¤Ï¡Ö¥¦¥ï¥µ¤Î¥¦¥Ë¤Á¤ã¤ó¡¡¤¤¤Ã¤¿¤À¤¤Þ¤¡¡Á¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤Ö¤ê¤Î¥¦¥Ë¤Î¤Ë¤®¤ê¤ò頰¤Ð¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£4Æü¤ËË½§»Ô¾ì½é¶¥¤ê¤ÇËÌ³¤Æ»È¡´Û»º¤Î¥¦¥Ë¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤Ç¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¡¢Åê¹Æ¤Ç¤ÏÂç´Ö¤ÎËÜ¥Þ¥°¥í¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âµé¼÷»Ê¤ò´®Ç½¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö°ì´Ó40Ëü±ß¤Î¤ä¤Ä!?¡×¤Ê¤É¡¢¿©»ö¤ò¤¦¤é¤ä¤àÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢èßÅÄ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¡Ö¤ª¿©»ö¤Î»þ¤ÏÎ®ÀÐ¤Ë¤½¤Î¥Ï¥Ã¥È¤Ï¼è¤Ã¤¿Êý¤¬µ¹¤·¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªË¹»Ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¿©»ö¤µ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¡Ä¡×¡Ö¤ä¤Ï¤êË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤Æ¤Î¿©»ö¤Ï¡Ä¼è¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊèßÅÄ¤µ¤ó¡£¤ªË¹»Ò¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£½÷À¤ÎË¹»Ò¤Ï¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤ª¿©»ö¤Î»þ¤Ï°ãÏÂ´¶¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖèßÅÄ¤µ¤óÂç¹¥¤¤À¤±¤É¼ê»®¤Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¡×¡Öº¸¼ê¤òÅº¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¼êËß¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£