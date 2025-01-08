ポルカドットスティングレイ、結成10周年記念日に生番組配信
ポルカドットスティングレイが本日1月8日、結成10周年を迎えた。これを記念して最新アーティスト写真が公開となったほか、本日22時よりオフィシャルYouTubeチャンネルにて生番組を配信することが発表された。
◆ポルカドットスティングレイ 画像 / 動画
生配信番組『#ポルカ超めでたいのね 結成10周年クイズ配信』では、これまでの活動を振り返るほか、メンバーにまつわるクイズを開催する。見事クイズに正解した視聴者には景品が用意されているとのこと。また配信のラストには重大告知も予定されているようだ。
■生配信番組『#ポルカ超めでたいのね 結成10周年クイズ配信』
https://www.youtube.com/watch?v=iufYVhimZWo
■＜ポルカドットスティングレイ #ポルカVS 〜お世話になった先輩を殴りに行く〜＞追加公演
2025年1月29日(水) 東京・Spotify O-EAST
open18:00 / start19:00
出演者：ポルカドットスティングレイ / KANA-BOON
（問）HOT STUFF PROMOTION 03-5720-9999 / www.red-hot.ne.jp
■テレビアニメ『この会社に好きな人がいます』
▼放送局
TOKYO MX 毎週月曜23:00〜
BSフジ 毎週火曜24:00〜
サンテレビ 毎週月曜23:30〜
原作：榎本あかまる「この会社に好きな人がいます」(講談社「モーニング」)
監督：武市直子
シリーズ構成：横谷昌宏
キャラクターデザイン：大沢美奈
アニメーション制作：BLADE
製作：「この会社に好きな人がいます」製作委員会
オープニング主題歌：ポルカドットスティングレイ「あのね、」
エンディング主題歌：pachae「ふたりじめ」
公式HP：https://kaishani-sukinahito.com/
公式X：https://x.com/kaishani_suki
■FM NACK5『ポルカ雫の刈り上げラボ』
番組HP：https://www.nack5.co.jp/program/kariage795/
番組X(旧Twitter)：https://x.com/kariage795
関連リンク
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◆ポルカドットスティングレイ オフィシャルFCアプリ「半泣き黒猫団+(プラス)」