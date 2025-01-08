今日の歴史（１月８日）
１９４８年：国連臨時委員会が来韓
１９４９年：日本の植民地統治に協力した「親日派」を断罪する反民族行為特別調査委員会が発足
１９４９年：英国が大韓民国政府を承認
１９６５年：非戦闘員約２０００人のベトナム派遣を発表
１９６６年：韓国独立党内乱陰謀事件に絡み金斗漢（キム・ドゥハン）国会議員を逮捕
１９７４年：朴正熙（パク・チョンヒ）大統領が緊急措置１号（維新憲法改正議論の禁止）と２号（非常軍法会議の設置）を宣布
１９９４年：ソウル地下鉄の第２期建設工事（６、７、８号線）着工
１９９７年：米ニューヨークで朝鮮半島エネルギー開発機構（ＫＥＤＯ）と北朝鮮が軽水炉提供協定に基づく敷地議定書とサービス議定書に調印 ※ＫＥＤＯは北朝鮮所有の黒鉛減速型原子炉の軽水炉への転換を支援する国際機関。韓国、米国、日本、欧州連合（ＥＵ）などが参加し９５年に発足。事務局はニューヨーク。０５年に解散した
２００４年：金大中（キム・デジュン）元大統領の内乱陰謀疑惑事件、２４年ぶりに再審開始
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
１９４９年：日本の植民地統治に協力した「親日派」を断罪する反民族行為特別調査委員会が発足
１９４９年：英国が大韓民国政府を承認
１９６５年：非戦闘員約２０００人のベトナム派遣を発表
１９６６年：韓国独立党内乱陰謀事件に絡み金斗漢（キム・ドゥハン）国会議員を逮捕
１９７４年：朴正熙（パク・チョンヒ）大統領が緊急措置１号（維新憲法改正議論の禁止）と２号（非常軍法会議の設置）を宣布
１９９７年：米ニューヨークで朝鮮半島エネルギー開発機構（ＫＥＤＯ）と北朝鮮が軽水炉提供協定に基づく敷地議定書とサービス議定書に調印 ※ＫＥＤＯは北朝鮮所有の黒鉛減速型原子炉の軽水炉への転換を支援する国際機関。韓国、米国、日本、欧州連合（ＥＵ）などが参加し９５年に発足。事務局はニューヨーク。０５年に解散した
２００４年：金大中（キム・デジュン）元大統領の内乱陰謀疑惑事件、２４年ぶりに再審開始
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止