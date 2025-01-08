【Amazonセール】ASUSのゲーミングノートPC「ROG Strix G17 G713PI」やノートPC「Zenbook/Vivobook」がお買い得
セール期間：1月8日0時～1月21日23時59分
Amazonは、ASUSのゲーミングノートPCおよびノートPCをセール価格で販売している。セール期間は1月21日23時59分まで。
セールの対象となっているゲーミングノートPCは、AMD Ryzen 9 7940HXとNVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPUを搭載した17.3型「ROG Strix G17 G713PI」。ノートPCは「Zenbook」、「Vivobook」がお買い得になっている。
なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。
ゲーミングノートPC「ROG Strix G17 G713PI」
【CPU】AMD Ryzen 9 7940HX 16コア/32スレッド + Radeon グラフィックス
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU(最大140W)
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【カラー】エクリプスグレー
【本体サイズ】395×282.1×23.4～30.8mm（幅×奥行き×高さ） 約2.8kg
【ディスプレイ】17.3型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、2,560×1,440ドット (240Hz)
【バッテリー駆動】約5.0時間
【消費電力】最大約280W
【メモリ】32GB DDR5-5200
【スロット】SODIMMスロット×2 (空き×0)
【ストレージ】1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
ノートPC「Zenbook 14 UM3402YA」
【CPU】AMD Ryzen 7 7730U 8 コア / 16 スレッド・プロセッサー
【GPU】AMD Radeon グラフィックス (CPU内蔵)
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【カラー】ジェイドブラック
【ディスプレイ】14.0型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、2,560×1,600ドット (60Hz)
【本体サイズ】313.6×220.6×16.9～17.3mm（幅×奥行き×高さ） 約1.39kg
【バッテリー駆動】約12.6時間
【消費電力】最大約65W
【メモリ】16GB LPDDR4X-4266
【スロット】オンボードメモリのみ
【ストレージ】1TB (PCI Express 3.0 x4接続 NVMe/M.2)
【Office】WPS Office 2 Standard Edition (3製品共通ライセンス付)