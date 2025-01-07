593Ê¬¤Ç7¥´¡¼¥ë·è¤á¤¿¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î²øÊªFW¤Ë°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¡©¡¡PSG¡¢¥Ð¥ë¥µ¤¬¶½Ì£¡£¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ï119²¯±ß¤òÍ×µá
º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹¤Î8¥´¡¼¥ë¤Ë¼¡¤°7¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¡£21ºÐ¤È¼ã¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤Ï593Ê¬¤ÈÃ»¤¤¤Ê¤¬¤é¤â³Î¼Â¤Ë¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
10·î¤Ë¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤¿Æ±Áª¼ê¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Î³èÌö¤â¤¢¤Ã¤ÆÊ£¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½FW¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØtalkSPORT¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤È¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬³ÍÆÀ¤Ë¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£PSG¤Ï¥é¥ó¥À¥ë¡¦¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë¤ÎÊü½Ð¤¬Ç»¸ü¤Ç¡¢¤½¤Î·êËä¤á¤À¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¥ô¥£¥é¤Ï¥Ç¥å¥é¥ó¤ò´ÊÃ±¤Ë¼êÊü¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤·Êü½Ð¤È¤Ê¤ì¤Ð6000Ëü¥Ý¥ó¥É¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó119²¯±ß¤Î°ÜÀÒ¶â¤òÍ×µá¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
8¥´¡¼¥ë¤Î¥ï¥È¥¥ó¥¹¡¢6¥´¡¼¥ë¤Î¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÆÀÅÀ¸»¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥å¥é¥ó¡£¸½¾õ¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£