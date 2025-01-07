Î¥º§·Ð¸³¼Ô¤¬¸ì¤ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë·ëº§¤òÈò¤±¤ë¤Ù¤ÃËÀ¡×¤ÎÆÃÄ§
·ëº§À¸³è¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ³Ê¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö·ëº§¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤ÃËÀ¡×¤È·ëº§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸å¡¹ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÃËÀ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢Î¥º§·Ð¸³¼Ô¤¬¸ì¤ë¡Ö·ëº§¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÎÆÃÄ§¤«¤é¡¢¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶â¸¯¤¤¤¬¹Ó¤¤ÃËÀ¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ
¡ÖÎ¥º§¤Î¸¶°ø¤Ï¸µÉ×¤Î¶â¸¯¤¤¤Î¹Ó¤µ¤Ç¤·¤¿¡£ÁêÃÌ¤â¤Ê¤¯¹â³Û¤Ê¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¡¢²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤ÈÆÍÁ³´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆÈ¿È»þÂå¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤à¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤âÏ²ÈñÊÊ¤ÏÁ´¤¯¼£¤é¤º¡Ä¡Ä¡£°é»ù¤ä¶µ°éÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤ä¸òºÝÈñ¤Ð¤«¤êÍ¥Àè¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë²æËý¤Î¸Â³¦¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¢¤«¤é¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë²¿¤Î¤¿¤á¤é¤¤¤â¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·ëº§¤¹¤ëÁ°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯9·î¡Ë
¢¦ Ï²ÈñÊÊ¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡¢·ëº§¸å¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤ÇÁê¼ê¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´Ñ»¡¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£