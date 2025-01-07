16Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¤ÎMFÀ¶Éð¹°»Ì¤Ï28ÈÖ!! ÂçÊ¬¤¬2025Ç¯¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤ÈÁª¼êÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½
¡¡ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ï5Æü¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡ÖÎÏÀïÊ³Æ®¡×¤¬¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âè2¼¡ÊÒÌîºäÃÎ¹¨´ÆÆÄÂÎÀ©¤Î2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢MFÀ¶Éð¹°»Ì¤¬16Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢´Ô¡£ÇØÈÖ¹æ¤ÏÁ°²ó½êÂ°»þ¤ÈÆ±¤¸28ÈÖ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¢¦´ÆÆÄ
ÊÒÌîºäÃÎ¹¨
¢¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á
ÃÝÃæ¾÷
¢¦¥³¡¼¥Á
°Â°æÁï»Ö
ÇÏ¾ì¸¼£
¢¦GK¥³¡¼¥Á
µÈºä·½²ð
¢¦¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á
ÌðÌîÎè
¢£Áª¼ê
2 DF¹áÀîÍ¦µ¤
3 DF¥Ç¥ë¥é¥ó
4 DF»§Àî½ßµ®
5 MFÃæÀî´²ÅÍ
9 FWÍÇÏ¹¬ÂÀÏº(¢«¤¤¤ï¤)
10 MFÌîÂ¼Ä¾µ±
13 FW°Ëº´¹ÌÊ¿
14 MFÃÓÅÄÎ÷
15 FW²°ÉßÍ¥À®
16 MFÌÐÊ¿
18 MFÌîÖÖÆ×Ìé
19 MF¾®¼ò°æ¿·Âç
20 FWÌÚµöÂÀ²ì
21 FW°¾Àî½Ô
22 GK¥à¥ó¡¦¥¥ç¥ó¥´¥ó
23 DF¾®Ìî½ÓÊå
24 GKº´Æ£È»(¢«¥ô¥§¥ë¥¹¥ÑÂçÊ¬)
25 MFºç¸¶×Â¸ç(¢«²£ÉÍFM)
27 DF¾¾ÈøÍ¦Í¤
28 MFÀ¶Éð¹°»Ì(¢«CÂçºå)
29 FW±§ÄÅ¸µ¿Ìï
30 DF¸Íº¬°ìÀÀ(¢«¼¯»ùÅç)
31 DF¥Ú¥ì¥¤¥é
32 GKßÀÅÄÂÀÏº
33 DFµÜÀîÊâ¸Ê(¢«½çÅ·Æ²Âç)
34 DFÆ£¸¶Í¥Âç
35 MFº´Æ£¾æÚð
36 MF¾¾²¬ñ¥¿Í
38 MFÅ·³ÞÂÙµ±(¢«·²ÇÏ)
39 FWÍÆ¯Ì´³ð(¢«ÃæµþÂç)
40 GK¸ÅÌîÍ¥ÅÍ(¢«ÂçÊ¬U-18)
41 FW¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¦
44 DFµÈÅÄ¿¿ÆáÅÍ
¡¡Âè2¼¡ÊÒÌîºäÃÎ¹¨´ÆÆÄÂÎÀ©¤Î2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢MFÀ¶Éð¹°»Ì¤¬16Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢´Ô¡£ÇØÈÖ¹æ¤ÏÁ°²ó½êÂ°»þ¤ÈÆ±¤¸28ÈÖ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¢¦´ÆÆÄ
ÊÒÌîºäÃÎ¹¨
¢¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á
ÃÝÃæ¾÷
¢¦¥³¡¼¥Á
°Â°æÁï»Ö
ÇÏ¾ì¸¼£
¢¦GK¥³¡¼¥Á
µÈºä·½²ð
¢¦¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á
ÌðÌîÎè
¢£Áª¼ê
2 DF¹áÀîÍ¦µ¤
4 DF»§Àî½ßµ®
5 MFÃæÀî´²ÅÍ
9 FWÍÇÏ¹¬ÂÀÏº(¢«¤¤¤ï¤)
10 MFÌîÂ¼Ä¾µ±
13 FW°Ëº´¹ÌÊ¿
14 MFÃÓÅÄÎ÷
15 FW²°ÉßÍ¥À®
16 MFÌÐÊ¿
18 MFÌîÖÖÆ×Ìé
19 MF¾®¼ò°æ¿·Âç
20 FWÌÚµöÂÀ²ì
21 FW°¾Àî½Ô
22 GK¥à¥ó¡¦¥¥ç¥ó¥´¥ó
23 DF¾®Ìî½ÓÊå
24 GKº´Æ£È»(¢«¥ô¥§¥ë¥¹¥ÑÂçÊ¬)
25 MFºç¸¶×Â¸ç(¢«²£ÉÍFM)
27 DF¾¾ÈøÍ¦Í¤
28 MFÀ¶Éð¹°»Ì(¢«CÂçºå)
29 FW±§ÄÅ¸µ¿Ìï
30 DF¸Íº¬°ìÀÀ(¢«¼¯»ùÅç)
31 DF¥Ú¥ì¥¤¥é
32 GKßÀÅÄÂÀÏº
33 DFµÜÀîÊâ¸Ê(¢«½çÅ·Æ²Âç)
34 DFÆ£¸¶Í¥Âç
35 MFº´Æ£¾æÚð
36 MF¾¾²¬ñ¥¿Í
38 MFÅ·³ÞÂÙµ±(¢«·²ÇÏ)
39 FWÍÆ¯Ì´³ð(¢«ÃæµþÂç)
40 GK¸ÅÌîÍ¥ÅÍ(¢«ÂçÊ¬U-18)
41 FW¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¦
44 DFµÈÅÄ¿¿ÆáÅÍ