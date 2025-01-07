½ÀÆ»½Î¤Î½ÎÀ¸¤ÎÃË»ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎË½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤Î½ÎÄ¹¤ÎÃË¡¡13ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷»ù¤ËÀÅªË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¡¡ÀéÍÕ¸©·Ù
½ÀÆ»½Î¤Î¶µ¤¨»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î¸ý¤ËÌµÍýÌðÍý¤·¤ç¤¦¤æ¤òÎ®¤·¹þ¤àË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿½ÎÄ¹¤ÎÃË¤¬¡¢13ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÂÐ¤·ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤ÆºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¤Î½ÀÆ»½Î¤Î½ÎÄ¹¡¦ÀÐÌîÍ¦ÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤ÇµîÇ¯10·î13Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Î»ÜÀß¤Ç13ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½Î¤Î¶µ¤¨»Ò¤ÇÅö»þ10ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î¸ý¤ËÌµÍýÌðÍý¤·¤ç¤¦¤æ¤òÎ®¤·¹þ¤à¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë²¡¼ý¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÐÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÍ¾ºá¤¬¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£