¿·³ã¤¬¹ëÂåÉ½DF¥²¥ê¥¢³Í¤ê¤Ø¡¡DF¥é¥¤¥ó¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¥×¥ì¡¼²ÄÇ½¡¡WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÆüËÜÀï¤Ë¤â½Ð¾ì
¡¡¿·³ã¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥²¥ê¥¢¡Ê31¡á¥á¥ë¥Ü¥ë¥óV¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë83¤ÇDF¥é¥¤¥ó¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢18¡Á20Ç¯¤Ë¤ÏJ2ÀéÍÕ¤Ë¤â½êÂ°¡£ºòÇ¯10·î¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È1¡½1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·³ã¤Ïºòµ¨¼çÎÏ¤È¤·¤ÆJ1»ÄÎ±¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ç¥ó¡Ê27¡Ë¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¤¸¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤ËÇò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¡£