34Ç¯Á° Á´¿È¤ÎÌó25¡ó¤ò¤ä¤±¤É¤·¤¿¥Ò¥í¥ß Æþ±¡Ãæ¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö
¥Ò¥í¥ß¤¬º£¤«¤é34Ç¯Á°¤ËÉé¤Ã¤¿Âç²ø²æ¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¼£ÎÅÃæ¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
90Ç¯Âå¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤ÏÀ¾¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¢Åì¤Î¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ê¤ÉÂè3À¤Âå¤Î»þÂå¡£¤½¤ó¤ÊÃæÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¡¢¥Ò¥í¥ß¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëB21¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢²á·ã¤Ê´ë²è¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢²á·ã¤Ê´ë²è¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Ò¥í¥ß°Ê³°¤Î2¿Í¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È°ËÅì¤«¥ß¥¹¥¿¡¼¤Á¤ó¡£¡Ö¤Ê¤¼¥Ò¥í¥ß¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¹³µÄ¤¬»¦Åþ¡£Åö»þ26ºÐ¤Î¥Ò¥í¥ß¤Ï¡¢½é¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î°Õ¸«¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¼«¤é´ë²è¤òÄó°Æ¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥í¥±¥Ã¥È²Ö²Ð1ËüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ±§Ãè¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï°ÂÁ´ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÃÇÇ®ÈÄ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤¿¡£1m»ÍÊý¤ÎÈ¢¤Ë¥í¥±¥Ã¥È²Ö²Ð1ËüËÜ¤òµÍ¤á¡¢°ìµ¤¤ËÅÀ²Ð¤¹¤ëÊýË¡¤ò¹Í°Æ¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°ÂÁ´ºö¤È¤·¤Æ¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ëÂÑÇ®¥¹¡¼¥Ä¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥í¥±¥Ã¥È²Ö²Ð¤Ç±§Ãè¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Éâ¤«¤Í¤§¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Á¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ìó1000¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¼ýÏ¿¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂæÉ÷¤ÎÀÜ¶á¤Ç¶¯É÷¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È¢¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÂ¸µ¤Ë¥«¥Ð¡¼¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤«¤é¸À¤¤½Ð¤·¤¿´ë²è¡£¿Í¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤¢¡¢Âç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢1ËüËÜ¤Î¥í¥±¥Ã¥È²Ö²Ð¤Ë°ìµ¤¤ËÅÀ²Ð¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¶¯É÷¤Ë¤è¤êÇ®É÷¤¬Â¸µ¤Ø¸þ¤«¤¤¥Ò¥í¥ß¤Ï±ê¤È±ì¤ÎÃæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ±§Ãè¤«¤éÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï²¼È¾¿È¤ÏÂçÊÑ¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼ê¤¬ÂÀ¤â¤â¤Ë¿¨¤ì¤¿»þ¡¢ÈéÉæ¤¬¥º¥ë¥Ã¤È¤·¤¿´¶¿¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ò¥í¥ßËÜ¿Í¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤ä¤±¤É¤Î¾É¾õ¤ÇºÇ¤â½Å¤¤·ÅÙÇ®½ý¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£ÈéÉæ¤ÎÈé²¼»éËÃ¤Þ¤Ç½ý³²¤¬µÚ¤Ó¡¢¿À·Ð¤âÂ»½ý¤·¤ÆÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤ÈµßµÞ¼Ö¤òµñÈÝ¤¹¤ë¥Ò¥í¥ß¡£¤·¤«¤·¡¢¾õ¶·¤Ï¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¡£¶á¤¯¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¤½¤³¤Ç·ÅÙÇ®½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£
À®¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢ÂÎ¤Î15%°Ê¾å¤Î¹ÈÏ°Ï¤Î·ÅÙÇ®½ý¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÌ¿¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥Ò¥í¥ß¤ÏÂÎ¤Î25%¤ò¤ä¤±¤É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ¸»à¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
²Ð½ý¤Ë¤è¤ê·ì´É¤¬Â»½ý¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤½¤Î·ê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¶ËÃ¼¤ËÂ¿¤¯¤Î±ÕÂÎÀ®Ê¬¤¬Ï³¤ì½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ç®½ýÉôÊ¬¤¬¹ÈÏ°Ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢·ì´ÉÆâ¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¿åÊ¬¤¬Ï³¤ì½Ð¤Æ·ìÎ®¤¬ÂÚ¤ê¡¢Ç¾¤ä¿´Â¡¤Ë·ì±Õ¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Î»àÀþ¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦ÂÎ¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£18ºÐ¤Î»þ¡¢¼Ö¤Î»ö¸Î¤ÇÆâÂ¡ÇËÎö¤È¤¤¤¦½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢°å»Õ¤«¤é¡Ö¼ê¤Î»Ü¤·¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î»þ¡¢°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¥Ò¥í¥ß¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¾å¤«¤é¡¢¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¤¬ÂçÁû¤®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ò¥í¥ß¤ÎÊì¤Ï¡¢Â©»Ò¤Îº£²ó¤ÎÆþ±¡¤Ë¶¯¤¤³Ð¸ç¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê½Å¶ì¤·¤¤¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢ÉÂ¼¼¤Ë»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÍèµÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¥Ò¥í¥ß¤È·ëº§¤·¤¿¾¾ËÜ°ËÂå¤À¡£
Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òË¥¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤¿°ËÂå¤À¤¬¡¢¶¯¤¤ÄË¤ß»ß¤á¤Ç°Õ¼±¤¬¤â¤¦¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥í¥ß¤È¤ÏÄ¾ÀÜ¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤ÈÀÅ¤«¤Ë²ñ¼á¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç²£¤¿¤ï¤ë¥Ò¥í¥ß¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà½÷¤Ï²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÍâÆü¡¢°Õ¼±¤¬Ìá¤Ã¤¿¥Ò¥í¥ß¤ÎºÇ½é¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¼«Ê¬¤¬ÉÂ±¡¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µ²±¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤³¤Ç°å»Õ¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈéÉæ°Ü¿¢¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
°Ü¿¢¼ê½Ñ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÁ¡ºÙ¤Êºî¶È¡£¤ä¤±¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Àµ¾ï¤ÊÉôÊ¬¤«¤éÉ½Èé¤È¿¿Èé¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢²Ð½ýÉôÊ¬¤Ë°Ü¿¢¡£ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ÈéÉæ¤Ë¤ÏÌÖ¾õ¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤òÆþ¤ì¡¢¤Ò¤··Á¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ÇÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤½¤Î¶õ´ÖÉôÊ¬¤Ë¿·¤·¤¤ÈéÉæ¤¬ºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯½Ñ¼°¤À¡£
¡Ö¼è¤ê½ü¤¯Àµ¾ï¤ÊÈéÉæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÊ¢¤«¥â¥â¤ÎÁ°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°å»Õ¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢Û¯Û°¤È¤¹¤ë°Õ¼±¤ÎÃæ¤Ç¥Ò¥í¥ß¤Ï¡ÖÂ¤ÎÁ°¤«¤Ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥â¥â¤ÎÁ°ÉôÊ¬¤«¤éºÎ¼è¤·¤¿ÈéÉæ¤Î°Ü¿¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ·ì´É¤ä¿À·Ð¤¬ºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼£ÎÅ¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÄË¤ß¤È¤ÎÆ®¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°å»Õ¤«¤é¤Ï¡ÖÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈéÉæ¤¬½çÄ´¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Ú¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¤½¤ÎÄË¤ß¤Ï¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¶¯¤¤ÄË¤ß»ß¤á¤ÎÅêÍ¿¤Ç°Õ¼±¤¬Û¯Û°¤È¤¹¤ëÆü¡¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºÆ¤ÓÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ÄË¤ß»ß¤á¤ÇÛ¯Û°¤È¤¹¤ë°Õ¼±¤ÎÃæ¡¢½÷À¤È¤½¤ÎÌ¼¤é¤·¤À¼¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤ª·»¤µ¤óÂç¾æÉ×¡©¡×¡ÖÄË¤¤¤Î¤ËÂçÊÑ¤Í¡×¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼«Á³¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¿¶¤ê¸þ¤¯¤ÈÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤ËÉÂ¼¼¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡¢ËèÆüµíÆý¤ò°û¤à¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¸½¤ì¤¿¡£¼Â¤Ï¥Ò¥í¥ß¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÌµ¶ÝÉÂÅï¡£°û¿©¤Ï¸·¶Ø¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â1¤«·î¤â¤Î´Ö¡¢¤½¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¸½¤ìÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î»þ¡¢¥Ò¥í¥ß¤ÈÌ©¤«¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿°ËÂå¤âÂ¿Ë»¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¸«Éñ¤¤¤ËË¬¤ì¤¿¡£¥Ò¥í¥ß¤Ë¡¢Èà¤Î¹¥¤¤Ê´ÌµÍ¤Î¤ß¤«¤ó¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥Ò¥í¥ß¼«¿È¤Ï¤½¤Îµ²±¤¬¤¢¤Þ¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
²õ»à¤·¤¿ÈéÉæ¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¤ä¤±¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤«¤éÈéÉæ¤ò°Ü¿¢¤·¤¿¼£ÎÅ¡£¿¼¤¤¤ä¤±¤É¤Î¾ì¹ç¹´½Ì¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÈéÉæÁÈ¿¥¤¬¼£¤í¤¦¤È¤¹¤ëºÝ¡¢¼þ¤ê¤ÎÁÈ¿¥¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¦¾É¾õ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È´ØÀá¤Î¾ì¹ç¡¢¶Ê¤²¿¤Ð¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ò¥í¥ß¤Î¾ì¹ç»ö¸ÎÅö»þ¤Ë¤·¤ã¤¬¤ß¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç´ØÀá¤ÎÎ¢Â¦¤ÎÈéÉæ¤Ï¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¤Ï¡¢Á´¿È¤¬¤«¤µ¤Ö¤¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤áÚ¤ß¤ä¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤Â¤È¤ÎÀï¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼«Ê¬¤Î´ë²è¤Ç¤³¤ó¤Ê»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÊâ¤±¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï»Ä¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤Æ¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤¬µÕ¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò³Ú¤Ë¤·¤¿¡£
¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤ËÆþ±¡Ãæ¤Ë¥É¥é¥Þ»£±Æ¤â´º¹Ô¡£°ÊÁ°½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÆÃÊÌÈÇ¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê1¥«¥Ã¥È¤òÉÂ¼¼¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¤âËþÂ¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é·ëº§¼°¤Î¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£
1991Ç¯10·î31Æü¡¢»ö¸Î¤«¤éÌó2¤«·îÈ¾¸å¡¢¥Ò¥í¥ß¤Ï·ÝÇ½³¦¤ËÉüµ¢¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¦Æ»¤ÏÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤ÏÈà¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ò¥í¥ß¡£34Ç¯Á°¤Î¤¢¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Èà¤ÏÀ¸¤È»à¤Î¶³¦¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¸¤¤ë¤Ã¤ÆÄË¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¶ìÄË¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î¼Â´¶¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£