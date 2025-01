MOOMIN×CosmoWater20周年限定デザインQUOカード当たる！家族の天然水 CosmoWater「ムーミンコラボ」

コスモライフは、2024年20周年を迎えた宅配型ウォーターサーバー「家族の天然水 CosmoWater(コスモウォーター)」ブランドにおいて、世界中で愛される「ムーミン」をキャンペーンキャラクターに起用したコラボレーション企画を展開します。

コスモライフは、2024年20周年を迎えた宅配型ウォーターサーバー「家族の天然水 CosmoWater(コスモウォーター)」ブランドにおいて、世界中で愛される「ムーミン」をキャンペーンキャラクターに起用したコラボレーション企画を展開。

20周年を迎えるにあたり、「家族や仲間への愛」や「自然との共生」といった、コスモウォーターと共通した世界観を持つ「ムーミン」とコラボレーションします。

■ムーミン限定デザインQUOカードが当たる!新春キャンペーンを開催!

コラボレーション企画の第一弾として、対象期間中にコスモウォーターのウォーターサーバーを新規契約された方に、「ムーミン限定デザインQUOカード」が当たるキャンペーンを開催します。

QUOカードにはコスモウォーターとムーミンの共通テーマである「家族」が描かれており、本キャンペーンだけでしか手に入らない限定デザインです!

さらに初回出荷手数料(2,200円分)が無料になり、他社からお乗り換えの方には、現金5,000円のキャッシュバックも付与されるなど、あらたにコスモウォーターを始めるための大変お得なキャンペーンも実施します。

■CosmoWater(コスモウォーター)は愛されて20年!選ばれるヒミツとは。

(1) 家族みんなが使いやすい、らくらく足元ボトル交換。

コスモウォーターでは、「重たい水ボトルを交換することがつらい」というお客様の声にお応えし、水ボトルを持ち上げることなく交換ができる「ボトルスライド方式」を開発しました。

これは“買い物かご”をヒントに生み出された交換方法で、専用のバスケットカゴに水ボトルをセットするだけで、重たいボトルを持ち上げることなく簡単に交換することができます。

コスモウォーターの根強い人気を支える機能のひとつです。

(2) 三冠受賞のおいしい天然水。

世界が認めた汲みたての味を。

コスモウォーターはおいしさだけではなく、その「鮮度」や「安全性」への取り組みが高く評価され、国際的なお水の品評会で最高評価となる賞を受賞しました。

・International Taste Awards(2021)

“美食の国”イタリアで開催される食品・飲料の国際品評会において、金賞、最高得点金賞、TOP50アワードを2021年に受賞。

・Berkeley Springs International Water Tasting(2020)

アメリカで開催されたお水の国際品評会において、日本勢初となる金賞(1位)を2020年に受賞。

まろやかでやさしい口当たりの軟水を審査員からご評価いただきました。

・モンドセレクション(2012〜2023)

毎年ベルギーで開催される、食品品質に関する代表的な歴史のあるコンクールにおいて、2012年から12年連続で金賞を受賞。

2022年度には最高金賞も受賞しました。

(3) 地産地消の推進で自然環境へも配慮。

コスモウォーターの天然水は、静岡県、京都府、大分県の3つの採水地で毎日汲み上げられ、お客様に最も近い工場から48時間以内に出荷されます。

この「地産地消」の取組みによって、鮮度の高いお水をお客様にお届けするとともに、配送時に発生するCO2排出量の抑制にも貢献しています。

(4) 家計にもやさしい。

実は、ランニングコストNO.1!

コスモウォーターの最新モデル「smartプラスNext」は、月々のお水代だけではなく、電気代にもこだわった省エネモデル。

温度調整機能や消費電力を最大60%カットできるエコモードを搭載。

