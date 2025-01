7人組グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)が5日、みずほPayPayドーム福岡で開催された『第39回ゴールデンディスクアワード』に出席。「アルバム部門本賞」、特別賞「ファンズチョイスwith農心辛ラーメン」「グローバルK-POPアーティスト賞」を受賞し、3冠に輝いた。ステージでは、パワフルな刀群舞を生かした計3曲のパフォーマンスを披露した。「XO(Only If You Say Yes)」で客席の合唱を誘うと、「No Doubt」のミュージックビデオの中のオフィスコンセプトをステージで再現。机や椅子など小物を活用したダンスブレイクで魅了し、ダンサーとともにセクシー美で圧倒的なオーラを放った。

また、JAYとSUNGHOONは優雅ながらもカリスマ性あふれるペアの振り付けで視線を集めた。ENHYPENは最後に「Moonstruck」を歌いながら、月明かりの下で恍惚としたデートを楽しむような幻想的なステージを披露し、大きな歓声を浴びた。同アワードは、韓国に数あるK-POPアワードの中でも歴史と伝統と信頼を誇る一大イベント。海外での開催は今回が6回目で、日本で開催されるのは2012年の第26回京セラドーム大阪以来、2回目となる。MCは、9年連続のソン・シギョン、2年連続のチャ・ウヌ(ASTRO)とドラマ『女神降臨』でチャ・ウヌと共演した俳優のムン・ガヨンが務めた。2024年12月29日午前9時ごろに韓国・務安(ムアン)国際空港で起きたチェジュ航空機の爆発・炎上事故を受け、レッドカーペットと生中継が中止されたが、ABEMAではDAY1(4日開催)を6日午後9時から、DAY2を7日午後9時から国内独占・無料放送。また、日本語完全字幕版については、DAY1を11日午後9時から、DAY2を12日午後9時から放送する。【コメント訳文】※韓国語のみ訳「アルバム部門本賞」▼SUNOOまず、こうして新年から賞をいただくことができて本当にありがたいですし、いつもENGENE(ファンネーム)の皆さま本当に愛しています。今後も一生懸命頑張っていきます。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。▼HEESEUNGまず、僕たちにこうして意義深い賞をくださったENGENEの皆さまに本当にありがとうございますとお伝えしたいです。僕らが昨年一生懸命ENGENEの皆さまのために1年を駆け抜けて来たと思いますが、今年もより頑張って、より良い賞をたくさんいただけるといいなと思います。応援してくださり本当にありがとうございます、いつも一生懸命なENHYPENとなるよう頑張ります!ありがとうございます!※JAKEは英語であいさつ特別賞「ファンズチョイスwith農心辛ラーメン」▼JUNGWONENGENE!こうしてENGENEの方々の力だけで受賞することができるFANS CHOICEをいただくことができて新年から良い始まりだと思います!昨年の2024年、僕たちは本当に忙しく一生懸命にやってきましたが、こうして2025年1月1週目からこんな本当に良い賞をENGENEの皆さまがくださって、気持ち良く今年も頑張れそうな気がします。▼JAY(日本語)ENGENE、すごい賞をありがとうございます。すべての賞が僕たちにとって本当に意味がある大切な賞なんですけど、このFANS CHOICEをもらう時、1番心が温まると思います。すべてENGENEの皆さまのおかげです、本当にありがとうございます。これからもファンを愛するファンのためのENHYPENでありつづけるように頑張ろうと思います。本当にありがとうございました。明けましておめでとうございます!▼SUNGHOONENGENE!こうしてすてきな賞をくださって本当にありがたいし、いつも愛しています。「グローバルK-POPアーティスト賞」▼NI-KIENGENE!!まず、新年からこういった特別な賞をくださり本当にありがとうございます。本当に2024年すごくいろんなことがありましたけど、こうやって大変な時期もENGENEの皆さんと一緒に乗り越えてすごく良い1年でした。今年はですね、去年よりもENGENEの皆さんをもっと幸せにすると約束をします。今年ももっとたくさんENGENEの皆さんと、たくさんの時間を一緒に共にすると約束しますので、これからも応援してくださるとうれしいです。ありがとうございます。▼ HEESEUNGこの賞で、すでに3つ目の賞をいただくのですが、本当にENGENEの皆さんに感謝の言葉をお伝えしたいです。そしてこんな寒い日にこうして見に来てくださって本当にありがとうございます。最後にENGENEの皆さんに本当に感謝の気持ちで(日本語で)愛してる!▼JUNGWON僕たちが活動をしながら、いつも僕たちのために働いてくださるスタッフの方々本気で僕たちのことを考えてくださるスタッフの方たちがいることが本当にありがたく、大切なんだということを最近になってより感じるようになりました。こうして大きな賞をいただけるようになるまで、多くの方々が見えないところで本当に努力をしてくださったので本当にいつも僕たちよりももっと努力されているBELIFT LABの皆さん、本当にありがとうございます。PDさん、代表さん、本当に愛しています。ありがとうございます。