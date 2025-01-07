¥Õ¥¸µÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¡ÖÌÈ±ÖÎÏ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÀ¸ÊüÁ÷·çÀÊ¡¡²þ¤á¤Æ·ò¹¯´ÉÍý¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎµÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê33¡Ë¤¬7Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤ò·çÀÊ¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤³¤ÎÆüµÜ»Ê¥¢¥Ê¤Ï¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¡ÖLive¡¡News¡¡¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦45¡Ë¤ò·çÀÊ¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖËÜÆüÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Æ¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ç¤â¥³¥í¥Ê¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ÌÈ±ÖÎÏ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç°¦Ç¤È¤È¤â¤ËÎÅÍÜ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅº¤¨¤Æ¡ÖÏ¢µÙÌÀ¤±¤ÇµÙ¤ß¤Å¤é¤¤¤Ê¤É¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¤É¤¦¤«³§ÍÍ¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ëÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¿ÈÂÎ¤ÏÂç»ö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¿¸µµ¤¤ÇÁÇÅ¨¤Ê²Ä°¦¤¤¾Ð´é¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡