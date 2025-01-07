¡ÚÂ®Êó¡ÛÀÐÇËÁíÍý¤¬Â¹ÀµµÁ»á¤È²ñ¹ç¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¼¡´üÂçÅýÎÎ¤á¤°¤ê°Õ¸«¸ò´¹ ²ñ¹ç¤ÏÌó2»þ´ÖÈ¾¡Ö¿§¡¹¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï7ÆüÌë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¹ÀµµÁ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤é¤È²ñÃÌ¤·¡¢Â¹»á¤¬µîÇ¯12·î¤ËÌÌ²ñ¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡ÛÀÐÇËÁíÍý¤¬Â¹ÀµµÁ»á¤È²ñ¹ç¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¼¡´üÂçÅýÎÎ¤á¤°¤ê°Õ¸«¸ò´¹ ²ñ¹ç¤ÏÌó2»þ´ÖÈ¾¡Ö¿§¡¹¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×
µ¼Ô
¡Ö¤¤¤Þ¡¢Â¹ÀµµÁ²ñÄ¹¤¬Å¹¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï7ÆüÌë¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¹ÀµµÁ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤ä´ä²°³°Ì³Âç¿Ã¡¢ÉðÆ£·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¤È¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¡¢²ñ¹ç¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¹»á¤ÏµîÇ¯12·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñ¹ç¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤«¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡¡Â¹ÀµµÁ ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹
¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Î¿·¤·¤¤À¯¸¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÀè·î²ñ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡£ÆüÊÆ´Ø·¸Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¿§¡¹¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´÷Øß¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢º£·î20Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¸å¡¢½ÐÍè¤ë¤À¤±Áá´ü¤Ë²ñÃÌ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢Â¹»á¤È¤Î²ñÃÌ¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÈ÷¤¨¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£