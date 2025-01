by Web Summitアメリカは中国の半導体開発を抑制するために特定の企業やメーカーに厳しい貿易規制などを実施しています。一方で、中国に本社を置く大手通信機器メーカーのHuaweiは、中国におけるスマートフォン市場シェアで復活の兆しを見せつつあり、規制を回避して繁栄していると他社メディアに報じられています。Apple, smartphone peers lose ground in China market amid Huawei comeback | South China Morning Post

https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3293480/apple-smartphone-peers-lose-ground-china-market-amid-huawei-comebackApple's China troubles mount as foreign phone sales sink for 4th month | Reutershttps://www.reuters.com/business/retail-consumer/foreign-smartphone-shipments-china-slump-47-november-2025-01-03/Huawei says it is training 300,000 tech students a year amid U.S. clampdown - Nikkei Asiahttps://asia.nikkei.com/Business/China-tech/Huawei-says-it-is-training-300-000-tech-students-a-year-amid-U.S.-clampdown中国国営の中国情報通信研究院が2025年1月3日に発表した報告書によると、海外のスマートフォンメーカーが2024年11月に中国国内で出荷した台数は約304万台で、前年同月の約577万台から47.3%減少したとのこと。また、2024年1月から11月までの海外メーカーのスマートフォン出荷台数は約4200万台と、こちらも前年比22%の減少となったそうです。中国情報通信研究院は具体的なブランド名を挙げずに「海外のスマートフォンメーカー」としましたが、中国で販売されている外国製スマートフォンの大部分はiPhoneであるため、「ハイクラススマートフォン分野でHuaweiが復活したことで競争が激化し、Appleが苦戦に直面している」と報じられています。シンガポールのテクノロジー分析企業であるCanalysが2024年末に発表した報告書によると、600ドル(約9万5000円)以上のハイクラススマートフォン市場におけるHuaweiの国内出荷は、2024年第3四半期時点で前年同期比34%増と高い成長率を見せたそうです。一方で、Appleの中国におけるiPhone出荷台数は2024年第3四半期時点で前年比5%減少しており、依然として中国のハイクラススマートフォン市場の52%というシェアを維持しているものの、減少傾向にあると指摘されました。中国での市場シェアが下がっているのを受け、中国国内では異例となるiPhoneの値下げキャンペーンが2025年1月4日から7日まで開催されました。キャンペーンでは主力モデルのスマートフォンに68.50ドル(約1万円)の値引きが適用され、中国の経済減速とデフレ圧力による消費者の支出に対する慎重な姿勢を攻略することが期待されています。Huaweiはアメリカからの技術制裁を受けている中、AI研究などに生きる高帯域幅メモリ(HBM)開発を進めるなどして、制裁を回避する体制を確立しています。また、2024年8月には中国政府から数十億ドル(数千億円)規模の援助を受け、新規事業の拡大や利益の増大に成功しました。Huaweiは中国政府の数十億ドルの支援のおかげで新規事業を拡大してサプライチェーンを構築し利益を押し上げることに成功 - GIGAZINEさらに、Huaweiは技術制裁の中でグローバルな価値を高めるために、年間数十万人のエンジニアを育成するための「技術アカデミー」を110か国3000以上の大学と協力して設立したと、2025年1月1日の新年あいさつでHuaweiのサブリナ・モンCFOが語りました。モンCFOは「ファーウェイは数え切れないほどの暗闇、不確実性、敗北を経験しました。しかし同時に、次から次へと奇跡を起こし、不可能を可能にしてきました」と述べ、AI、チップ開発、HarmonyOSにおける成果を2024年の成功として強調しました。