　アビスパ福岡は6日、2025シーズンの選手背番号を発表した。

　5年ぶりの復帰となるDF上島拓巳(←横浜FM)は5番に、期限付き移籍の形で3年ぶりの復帰となるDF志知孝明(←広島)は77番に決定。MF重見柾斗は30番から6番に変更となった。

　福岡は今季から金明輝監督の就任が決定している。

■スタッフ

▽監督

金明輝

▽ヘッドコーチ

塚原真也

▽コーチ

桑原勇斗

埴田健

▽テクニカルコーチ

安部悠平

▽GKコーチ

塚本秀樹

▽フィジカルコーチ

野田直司

■選手

1 GK永石拓海

2 DF湯澤聖人

3 DF奈良竜樹

4 DF井上聖也

5 DF上島拓巳(←横浜FM)

6 MF重見柾斗

7 MF金森健志

8 MF紺野和也

9 FWシャハブ・ザヘディ

10 FW城後寿

11 MF見木友哉(←東京V)

13 FWナッシム・ベン・カリファ

14 MF名古新太郎(←鹿島)

15 MF秋野央樹(←長崎)

16 DF小田逸稀

17 FWウェリントン

18 FW岩崎悠人

20 DF安藤智哉(←大分)

22 FW藤本一輝(←町田)

24 GK小畑裕馬(←仙台)

25 MF北島祐二

29 DF前嶋洋太

31 GK村上昌謙

32 FWサニブラウン・アブデルハナン(←福岡U-18)

37 DF田代雅也

40 DF池田樹雷人(←町田)

47 DF橋本悠(←福岡大)

49 FW前田一翔(←福岡U-18)

51 GK菅沼一晃

77 DF志知孝明(←広島)

88 MF松岡大起