金明輝監督招聘の福岡、25年選手背番号が決定!! DF上島拓巳は5番、DF志知孝明は77番
アビスパ福岡は6日、2025シーズンの選手背番号を発表した。
5年ぶりの復帰となるDF上島拓巳(←横浜FM)は5番に、期限付き移籍の形で3年ぶりの復帰となるDF志知孝明(←広島)は77番に決定。MF重見柾斗は30番から6番に変更となった。
福岡は今季から金明輝監督の就任が決定している。
■スタッフ
▽監督
金明輝
▽ヘッドコーチ
塚原真也
▽コーチ
桑原勇斗
埴田健
▽テクニカルコーチ
安部悠平
▽GKコーチ
塚本秀樹
▽フィジカルコーチ
野田直司
■選手
1 GK永石拓海
2 DF湯澤聖人
3 DF奈良竜樹
4 DF井上聖也
5 DF上島拓巳(←横浜FM)
6 MF重見柾斗
7 MF金森健志
8 MF紺野和也
9 FWシャハブ・ザヘディ
10 FW城後寿
11 MF見木友哉(←東京V)
13 FWナッシム・ベン・カリファ
14 MF名古新太郎(←鹿島)
15 MF秋野央樹(←長崎)
16 DF小田逸稀
17 FWウェリントン
18 FW岩崎悠人
20 DF安藤智哉(←大分)
22 FW藤本一輝(←町田)
24 GK小畑裕馬(←仙台)
25 MF北島祐二
29 DF前嶋洋太
31 GK村上昌謙
32 FWサニブラウン・アブデルハナン(←福岡U-18)
37 DF田代雅也
40 DF池田樹雷人(←町田)
47 DF橋本悠(←福岡大)
49 FW前田一翔(←福岡U-18)
51 GK菅沼一晃
77 DF志知孝明(←広島)
88 MF松岡大起
5年ぶりの復帰となるDF上島拓巳(←横浜FM)は5番に、期限付き移籍の形で3年ぶりの復帰となるDF志知孝明(←広島)は77番に決定。MF重見柾斗は30番から6番に変更となった。
福岡は今季から金明輝監督の就任が決定している。
■スタッフ
▽監督
金明輝
▽ヘッドコーチ
塚原真也
▽コーチ
桑原勇斗
埴田健
▽テクニカルコーチ
安部悠平
塚本秀樹
▽フィジカルコーチ
野田直司
■選手
1 GK永石拓海
2 DF湯澤聖人
3 DF奈良竜樹
4 DF井上聖也
5 DF上島拓巳(←横浜FM)
6 MF重見柾斗
7 MF金森健志
8 MF紺野和也
9 FWシャハブ・ザヘディ
10 FW城後寿
11 MF見木友哉(←東京V)
13 FWナッシム・ベン・カリファ
14 MF名古新太郎(←鹿島)
15 MF秋野央樹(←長崎)
16 DF小田逸稀
17 FWウェリントン
18 FW岩崎悠人
20 DF安藤智哉(←大分)
22 FW藤本一輝(←町田)
24 GK小畑裕馬(←仙台)
25 MF北島祐二
29 DF前嶋洋太
31 GK村上昌謙
32 FWサニブラウン・アブデルハナン(←福岡U-18)
37 DF田代雅也
40 DF池田樹雷人(←町田)
47 DF橋本悠(←福岡大)
49 FW前田一翔(←福岡U-18)
51 GK菅沼一晃
77 DF志知孝明(←広島)
88 MF松岡大起