水瀬いのり、アーティスト活動10周年企画でライブ音源を毎月デジタルリリース
2025年12月2日でアーティスト活動10周年を迎える水瀬いのりが、10周年に向けた記念企画として1月17日より毎月過去のライブ音源をデジタルリリースすることが決定した。
第1弾として配信されるのは、自身の誕生日でアーティストデビュー日でもある特別な記念日に開催された初めての単独ライブ＜Inori Minase 1st LIVE Ready Steady Go!＞のもの(2017.12.2 東京国際フォーラム ホールＡ公演)。
配信情報
Inori Minase 1st LIVE Ready Steady Go!
2025年2月配信
Inori Minase LIVE TOUR 2018 BLUE COMPASS
2025年3月配信
Inori Minase LIVE TOUR 2019 Catch the Rainbow！
2025年4月配信
Inori Minase 5th ANNIVERSARY LIVE Starry Wishes
2025年5月配信
Inori Minase LIVE TOUR 2021 HELLO HORIZON
2025年6月配信
Inori Minase LIVE TOUR 2022 glow
2025年7月配信
Inori Minase LIVE TOUR 2023 SCRAP ART
2025年8月配信
Inori Minase LIVE TOUR 2024 heart bookmark
LIVE Blu-ray『Inori Minase LIVE TOUR heart bookmark』
予約：https://inoriminase.lnk.to/heart-bookmark_Blu-ray_shop
【価格】 \8,800 (税抜価格\8,000)
【品番】 KIXM-618〜9
【形態】Blu-ray（2枚組）
【初回特典】別冊40Pフォトブック / 特製BOX / 特製トレカ
【収録曲目】
Inori Minase LIVE TOUR 2024 heart bookmark
2024.11.3 La La arena TOKYO-BAY
01. OPENING
02. We Are The Music
03. Sweet Melody
04. MC
05. Ring of Smile
06. ほしとね、
07. ソライロ
08. バンドメンバー紹介
09. フラーグム
10. Kitty Cat Adventure
11. MC
12. グラデーション
13. 夏夢
14. Short Movie
15. スクラップアート
16. アイオライト
17. MC
18. 八月のスーベニア
19. 三月と群青
20. Starry Wish
21. Interlude
22. 燈籠光柱
23. My Graﬃti
24. glow
25. MC
26. heart bookmark
〈ENCORE〉
27. Step Up！
28. 笑顔が似合う日
29. MC
30. MELODY FLAG
〈DOUBLE ENCORE〉
31. MC
32. Ready Steady Go！
33. Line Up
34. Endroll
【映像特典】
・Making of heart bookmark
・幕間Short Movie（全会場分）
法人別オリジナル特典
・アニメイト：A4クリアファイル＆56mm缶バッジ＆ブロマイド
・キンクリ堂：57mm缶バッジ＆ブロマイド
・ゲーマーズ：A3タペストリー＆75mm缶バッジ＆ブロマイド
・タワーレコード：ブロマイド
・とらのあな：A4クリアファイル
・楽天ブックス︓マグネットシート(60×60mm)＆ブロマイド
・amazon：メガジャケ＆缶バッジ(ロゴ使用)
・HMV：ブロマイド
・Neowing：ステッカー(54×86mm)
・Sofmap・アニメガ(一部店舗)：B2タペストリー＆ブロマイド
・WonderGOO・新星堂：44mm缶バッジ＆ブロマイド
＜いのりまち町民集会2025＞
【日程】2025年7月6日(日)
【会場】大阪・箕面市立文化芸能劇場
【日程】2025年7月12日(土)
【会場】宮城・仙台サンプラザホール
【日程】2025年7月20日(日)
関連リンク◆水瀬いのり オフィシャルサイト