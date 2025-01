Aぇ! groupが、2月18日にリリースする1stアルバム『D.N.A』よりリード曲「Hello」のミュージックビデオをゲリラ公開した。デビューシングル「《A》BEGINNING」と2ndシングル「Gotta Be」は、アグレッシブな激しいダンスシーンで構成されたミュージックビデオだったのに対し、「Hello」にはダンスシーンはなく、ストーリー仕立てで構成されている。

1st ALBUM 『D.N.A』



2025.02.18(火)発売予約:https://lnk.to/Ae_DNA【初回限定盤A】CD+Blu-ray:UPCA-9006CD+DVD:UPCA-9007¥4,290(税抜¥3,900)※Blu-ray, DVD共通先着外付け特典:初回限定盤A/特典:「クリアファイル(全員集合写真/A5サイズ)」●CDM-01 HelloM-02 《A》BEGINNINGM-03 脳内ラプソディーM-04 Wonderful!!M-05 ばんざいデスコM-06 常夜灯M-07 AKANM-08 ROCK'NPOPM-09 Colorful DaysM-10 Aぇ You Ready?M-11 やったろかぃ!M-12 咆哮M-13 Gotta Be●Blu-ray / DVD「Hello」 Music Video「Hello」Music Video Making「Colorful Days」Music Video「Colorful Days」Music Video Making「《A》BEGINNING」 Music Video「Gotta Be」 Music Video【初回限定盤B】CD+Blu-ray:UPCA-9008CD+DVD:UPCA-9009¥4,290(税抜¥3,900)※Blu-ray, DVD共通先着外付け特典:初回限定盤B/特典:「フォンタブ(全員集合写真)」●CD初回限定盤Aと共通。●Blu-ray / DVDAぇ! group Acoustic Live Sessions・《A》BEGINNING・アエテオドル・しあわせもん。Aぇ! group Acoustic Live Sessions MakingBehind The Scenes of 「D.N.A」【通常盤】CD:UPCA-1001¥3,520(税抜¥3,200)先着外付け特典:通常盤/特典:ステッカーシート(全員集合写真+メンバーソロ写真+α/A4サイズ)●CDM-01 HelloM-02 《A》BEGINNINGM-03 脳内ラプソディーM-04 Wonderful!!M-05 ばんざいデスコM-06 常夜灯M-07 AKANM-08 ROCK'NPOPM-09 Colorful DaysM-10 Aぇ You Ready?M-11 やったろかぃ!M-12 咆哮M-13 Gotta BeM-14 僕らAぇ! groupって言いますねん!!!!!