1st ALBUM 『D.N.A』



2025.02.18（火）発売予約：https://lnk.to/Ae_DNA【初回限定盤A】CD+Blu-ray：UPCA-9006CD+DVD：UPCA-9007￥4,290（税抜￥3,900）※Blu-ray, DVD共通先着外付け特典：初回限定盤A／特典：「クリアファイル（全員集合写真／A5サイズ）」●CDM-01 HelloM-02 《A》BEGINNINGM-03 脳内ラプソディーM-04 Wonderful!!M-05 ばんざいデスコM-06 常夜灯M-07 AKANM-08 ROCK'NPOPM-09 Colorful DaysM-10 Aぇ You Ready？M-11 やったろかぃ！M-12 咆哮M-13 Gotta Be●Blu-ray / DVD「Hello」 Music Video「Hello」Music Video Making「Colorful Days」Music Video「Colorful Days」Music Video Making「《A》BEGINNING」 Music Video「Gotta Be」 Music Video【初回限定盤B】CD+Blu-ray：UPCA-9008CD+DVD：UPCA-9009￥4,290（税抜￥3,900）※Blu-ray, DVD共通先着外付け特典：初回限定盤B／特典：「フォンタブ（全員集合写真）」●CD初回限定盤Aと共通。●Blu-ray / DVDAぇ! group Acoustic Live Sessions・《A》BEGINNING・アエテオドル・しあわせもん。Aぇ! group Acoustic Live Sessions MakingBehind The Scenes of 「D.N.A」【通常盤】CD：UPCA-1001￥3,520（税抜￥3,200）先着外付け特典：通常盤／特典：ステッカーシート（全員集合写真+メンバーソロ写真+α／A4サイズ）●CDM-01 HelloM-02 《A》BEGINNINGM-03 脳内ラプソディーM-04 Wonderful!!M-05 ばんざいデスコM-06 常夜灯M-07 AKANM-08 ROCK'NPOPM-09 Colorful DaysM-10 Aぇ You Ready？M-11 やったろかぃ！M-12 咆哮M-13 Gotta BeM-14 僕らAぇ! groupって言いますねん!!!!!