Aぇ! group、1stアルバムよりリード曲「Hello」MVをゲリラ公開
Aぇ! groupが、2月18日にリリースする1stアルバム『D.N.A』よりリード曲「Hello」のミュージックビデオをゲリラ公開した。
◆「Hello」MV
デビューシングル「《A》BEGINNING」と2ndシングル「Gotta Be」は、アグレッシブな激しいダンスシーンで構成されたミュージックビデオだったのに対し、「Hello」にはダンスシーンはなく、ストーリー仕立てで構成されている。
初回限定盤Aと初回限定盤Bには上記を含む全13曲、通常盤はボーナストラックとしてこのアルバムのために再録した彼らの自己紹介ソングである「僕らAぇ! groupって言いますねん!!!!!」を加えた全14曲収録となる。
また初回限定盤Aには、アルバムリード曲「Hello」、「CAKE LINK」のCMソングの「Colorful Days」のミュージックビデオとそれぞれのメイキング映像に加えこれまでDVDでしか見られなかった「《A》BEGINNING」と「Gotta Be」のミュージックビデオがBlue-rayでも楽しめる。
初回限定盤Bには「《A》BEGINNING」「アエテオドル」「しあわせもん。」のアコースティックセッションとメイキング映像が収録される。
さらに「Hello」のミュージックビデオ公開を記念して、ミュージックビデオ内にも登場する“隠れA”のような、身の回りにある「A」に見えるものを投稿募集する「#Aに見える説」キャンペーンもスタート。
1st ALBUM 『D.N.A』
予約：https://lnk.to/Ae_DNA
【初回限定盤A】
CD+Blu-ray：UPCA-9006
CD+DVD：UPCA-9007
￥4,290（税抜￥3,900）※Blu-ray, DVD共通
先着外付け特典：初回限定盤A／特典：「クリアファイル（全員集合写真／A5サイズ）」
●CD
M-01 Hello
M-02 《A》BEGINNING
M-03 脳内ラプソディー
M-04 Wonderful!!
M-05 ばんざいデスコ
M-06 常夜灯
M-07 AKAN
M-08 ROCK'NPOP
M-09 Colorful Days
M-10 Aぇ You Ready？
M-11 やったろかぃ！
M-12 咆哮
M-13 Gotta Be
●Blu-ray / DVD
「Hello」 Music Video
「Hello」Music Video Making
「Colorful Days」Music Video
「Colorful Days」Music Video Making
「《A》BEGINNING」 Music Video
「Gotta Be」 Music Video
【初回限定盤B】
CD+Blu-ray：UPCA-9008
CD+DVD：UPCA-9009
￥4,290（税抜￥3,900）※Blu-ray, DVD共通
先着外付け特典：初回限定盤B／特典：「フォンタブ（全員集合写真）」
●CD
初回限定盤Aと共通。
●Blu-ray / DVD
Aぇ! group Acoustic Live Sessions
・《A》BEGINNING
・アエテオドル
・しあわせもん。
Aぇ! group Acoustic Live Sessions Making
Behind The Scenes of 「D.N.A」
【通常盤】
CD：UPCA-1001
￥3,520（税抜￥3,200）
先着外付け特典：通常盤／特典：ステッカーシート（全員集合写真+メンバーソロ写真+α／A4サイズ）
●CD
M-01 Hello
M-02 《A》BEGINNING
M-03 脳内ラプソディー
M-04 Wonderful!!
M-05 ばんざいデスコ
M-06 常夜灯
M-07 AKAN
M-08 ROCK'NPOP
M-09 Colorful Days
M-10 Aぇ You Ready？
M-11 やったろかぃ！
M-12 咆哮
M-13 Gotta Be
M-14 僕らAぇ! groupって言いますねん!!!!!
＜Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A＞
2025.2.28(金) 18:00開演
2025.3.1(土) 13:30開演/18:00開演
2025.3.2(日) 12:30開演/17:00開演
[福岡] マリンメッセ福岡
2025.3.8(土) 18:00開演
2025.3.9(日) 12:30開演/17:00開演
[神奈川] 横浜アリーナ
2025.3.25(火) 18:00開演
2025.3.26(水) 13:30開演/18:00開演
2025.3.27(木) 18:00開演
2025.3.28(金) 13:30開演/18:00開演
2025.3.29(土) 18:00開演
2025.3.30(日) 12:30開演/17:00開演
[宮城] セキスイハイムスーパーアリーナ
2025.4.5(土) 18:00開演
2025.4.6(日) 12:30開演/17:00開演
[新潟] 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
2025.4.12(土) 18:00開演
2025.4.13(日) 12:30開演/17:00開演
[愛知] ポートメッセなごや 第1展示館
2025.4.30(水) 13:00開演/18:00開演
2025.5.1(木) 12:00開演/17:00開演
[北海道] 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
2025.5.10(土) 18:00開演
2025.5.11(日) 12:30開演/17:00開演
関連リンク
◆Aぇ! group オフィシャルX
◆Aぇ! group オフィシャルYouTubeチャンネル