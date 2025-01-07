¼ÖÆâ¤ÇÂç³Ø±¡À¸¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£ÁÜºº¤¬º®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤ëÃæ¡¢·Ù»¡¤Ï¤¢¤ë±ÇÁü¤òÆþ¼ê¤·¡Ä
1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿²ÐÍË¥¨¥ó¥¿¡ÖÀ¤³¦¤¬ÁûÁ³¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿㊙¾×·â¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ú㊙¼¹Ç°¤ÎÂçÄÉÀ×SP¡Û¡×¤ò¡¢¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û8ºÐ¾¯½÷¼óÀÚ¤ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼
¿·½Õ¤â¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¥ê¥¾¡¼¥È¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢Í¥²í¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¶ÛÇ÷¤Î»öÂÖ¤¬¡ª¹õ¤¤±Æ¤¬Ç¦¤Ó´ó¤ê¥«¥Ã¥×¥ë¤ò½±·â¡ª¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¶Ã¤¤ÎÆ°Êª¤À¤Ã¤¿¡ª°ìÊý¡¢±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¡ªÎó¼Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Â¦¤Ë¤¤¤¿½÷À¤¬¡¢ÆÍÁ³¡¢¥Û¡¼¥à¤ËÍî²¼¡ª¼þ¤ê¤Î¿Í¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢½÷À¤ÏÌµ»ö¤Ê¤Î¤«¡©Æ°Êª¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é»ö·ï»ö¸Î¤Þ¤Ç¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÈëÂ¢±ÇÁü¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Ç¤Ï¡¢3¿ÍÁÈ¤¬¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ò½±·â¡£¸½¶â¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢¼Ö¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿¡ª½»Âð³¹¤Ç¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈ¯Ë¤¡£Ì¿¤¬¤±¤Î¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¡ª¤½¤Î·ëËö¤È¤Ï¡©
°ìÊý¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ°Â´±¤¬ÉÔ¿³¤Ê¼Ö¤òÈ¯¸«¡ª3¿Í¤ÎÃË¤¬¾è¤Ã¤¿¼Ö¤¬¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡¢ÆÍÁ³¡¢Æ¨Áö¤·¤¿¡£¾å¶õ¤«¤é¤Ï¥Ø¥ê¡¢ÃÏ¾å¤«¤é¤Ï·Ù»¡¸¤¤¬Æ¨¤²¤¿ÃË¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡£¶ÛÇ÷¤ÎÂáÊá·à¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ê¡ª
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥¥µ¥¹½£¡£27ºÐ¤ÎÂç³Ø±¡À¸¥¸¥§¥·¥«¤¬¡¢¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤á¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢»¦³²¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¥·¥«¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡ª·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤â¡¢ÌÜ·â¼Ô¤Ï¥¼¥í¡£ÈÈ¿Í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¾Ú¤â¡¢¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£
ÁÜºº¤¬º®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤ëÃæ¡¢»ö·ï¤ò²òÌÀ¤¹¤ë»å¸ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ù»¡¤¬Æþ¼ê¤·¤¿¤¢¤ë±ÇÁü¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥§¥·¥«¤ò¤Ä¤±ÁÀ¤¦²ø¤·¤¤¿ÍÊª¤Î»Ñ¤¬¡ª¼¹Ç°¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢Ë½¤«¤ì¤¿»ö·ï¤Î¿¿¼Â¤È¤Ï¡©
¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¡ª
½Ð±é¼Ô
¹â¶¶±Ñ¼ù¡¢ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡¢Æ£´ÖÁÖ»Ò
¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼
Ê¿ÌîµÁÏÂ¡¢»°ÀÐ¶×Çµ
À¼¤Î½Ð±é
ÛØ»³½¤Ç·¡¢ÀéÍÕ°ì¿¡¢¿¹²ÆÉ±¡¢¾®ÎÓ¿Æ¹°¡¢¹ÔÀ®¤È¤¢¡¢¤¦¤¹¤¤¤¿¤«¤ä¤¹¡¢À¾ÅÄ¹ÉÆó
¡ÚÆ°²è¡Û8ºÐ¾¯½÷¼óÀÚ¤ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼
¿·½Õ¤â¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¥ê¥¾¡¼¥È¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢Í¥²í¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¶ÛÇ÷¤Î»öÂÖ¤¬¡ª¹õ¤¤±Æ¤¬Ç¦¤Ó´ó¤ê¥«¥Ã¥×¥ë¤ò½±·â¡ª¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¶Ã¤¤ÎÆ°Êª¤À¤Ã¤¿¡ª°ìÊý¡¢±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¡ªÎó¼Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Â¦¤Ë¤¤¤¿½÷À¤¬¡¢ÆÍÁ³¡¢¥Û¡¼¥à¤ËÍî²¼¡ª¼þ¤ê¤Î¿Í¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢½÷À¤ÏÌµ»ö¤Ê¤Î¤«¡©Æ°Êª¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é»ö·ï»ö¸Î¤Þ¤Ç¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÈëÂ¢±ÇÁü¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Ç¤Ï¡¢3¿ÍÁÈ¤¬¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ò½±·â¡£¸½¶â¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢¼Ö¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿¡ª½»Âð³¹¤Ç¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈ¯Ë¤¡£Ì¿¤¬¤±¤Î¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¡ª¤½¤Î·ëËö¤È¤Ï¡©
°ìÊý¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ°Â´±¤¬ÉÔ¿³¤Ê¼Ö¤òÈ¯¸«¡ª3¿Í¤ÎÃË¤¬¾è¤Ã¤¿¼Ö¤¬¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡¢ÆÍÁ³¡¢Æ¨Áö¤·¤¿¡£¾å¶õ¤«¤é¤Ï¥Ø¥ê¡¢ÃÏ¾å¤«¤é¤Ï·Ù»¡¸¤¤¬Æ¨¤²¤¿ÃË¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡£¶ÛÇ÷¤ÎÂáÊá·à¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ê¡ª
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥¥µ¥¹½£¡£27ºÐ¤ÎÂç³Ø±¡À¸¥¸¥§¥·¥«¤¬¡¢¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤á¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢»¦³²¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¥·¥«¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡ª·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤â¡¢ÌÜ·â¼Ô¤Ï¥¼¥í¡£ÈÈ¿Í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¾Ú¤â¡¢¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£
ÁÜºº¤¬º®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤ëÃæ¡¢»ö·ï¤ò²òÌÀ¤¹¤ë»å¸ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ù»¡¤¬Æþ¼ê¤·¤¿¤¢¤ë±ÇÁü¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥§¥·¥«¤ò¤Ä¤±ÁÀ¤¦²ø¤·¤¤¿ÍÊª¤Î»Ñ¤¬¡ª¼¹Ç°¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢Ë½¤«¤ì¤¿»ö·ï¤Î¿¿¼Â¤È¤Ï¡©
¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¡ª
½Ð±é¼Ô
¹â¶¶±Ñ¼ù¡¢ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡¢Æ£´ÖÁÖ»Ò
¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼
Ê¿ÌîµÁÏÂ¡¢»°ÀÐ¶×Çµ
À¼¤Î½Ð±é
ÛØ»³½¤Ç·¡¢ÀéÍÕ°ì¿¡¢¿¹²ÆÉ±¡¢¾®ÎÓ¿Æ¹°¡¢¹ÔÀ®¤È¤¢¡¢¤¦¤¹¤¤¤¿¤«¤ä¤¹¡¢À¾ÅÄ¹ÉÆó