Aぇ! group、1stアルバム「D.N.A」収録内容解禁 佐野晶哉が作詞作曲したバンド曲・豪華アーティスト提供の新曲まで
【モデルプレス＝2025/01/07】Aぇ! groupが1月7日、公式YouTubeチャンネルにて1st ALBUM『D.N.A』（2月18日リリース）よりリード曲「Hello」のミュージックビデオをゲリラ公開。さらに、アルバムの収録内容も発表した。
【写真】Aぇ! group、1stアルバム「D.N.A」3形態のジャケ写
1月7日正午、YouTube Shortsで「リアルタイムで見て欲しい！きっと皆さんが喜ぶものを用意しているので！」とコメント動画をアップしていたAぇ! group。ファンが期待を高める中でのゲリラ公開となった。
デビューシングル「《A》BEGINNING」と2nd Single「Gotta Be」では、アグレッシブな激しいダンスシーンで構成されたミュージックビデオだったのに対し、「Hello」ではダンスシーンはなく、ストーリー仕立てで構成されたAぇ! groupにとっても新境地のミュージックビデオとなっている。
さらに、『D.N.A』の収録内容も決定し、デビューシングル「《A》BEGINNING」と2ndシングル「Gotta Be」、全国スイーツ宅配サービス「CAKE LINK」のCMソングとしてもお馴染みの「Colorful Days」に加え、佐野晶哉が作詞・作曲したバンド曲「Aぇ You Ready？」、ヒャダインこと前山田健一が提供した「ばんざいデスコ」、『第66回 輝く！日本レコード大賞』で企画賞を受賞したシンガーソングライター・Ayumu Imazuが提供した地元・大阪のルーツが随所に感じられる「AKAN」など、Aぇ! groupの魅力を存分に魅せるバラエティに富んだ新曲が多数収録される。
初回限定盤Aと初回限定盤Bには上記を含む全13曲が、通常盤には、ボーナストラックとして、このアルバムのために再録した彼らの自己紹介ソングである「僕らAぇ! groupって言いますねん!!!!!」を加えた全14曲収録となる。
また初回限定盤Aには、アルバムリード曲「Hello」、「CAKE LINK」のCMソングの「Colorful Days」のミュージックビデオとそれぞれのメイキング映像に加えこれまでDVDでしか見られなかった「《A》BEGINNING」と「Gotta Be」のミュージックビデオがBlue-rayでも楽しめる。
初回限定盤Bには「《A》BEGINNING」「アエテオドル」「しあわせもん。」のアコースティックセッションとメイキング映像が収録される。（modelpress編集部）
【初回限定盤A】
CD+Blu-ray
CD+DVD
＜先着外付け特典＞
初回限定盤A／特典：クリアファイル（全員集合写真／A5サイズ）
●CD
M1 Hello
M2 《A》BEGINNING
M3 脳内ラプソディー
M4 Wonderful!!
M5 ばんざいデスコ
M6 常夜灯
M7 AKAN
M8 ROCK'NPOP
M9 Colorful Days
M10 Aぇ You Ready？
M11 やったろかぃ！
M12 咆哮
M13 Gotta Be
●Blu-ray／DVD
「Hello」 Music Video
「Hello」Music Video Making
「Colorful Days」Music Video
「Colorful Days」Music Video Making
「《A》BEGINNING」 Music Video
「Gotta Be」 Music Video
【初回限定盤B】
CD+Blu-ray
CD+DVD
＜先着外付け特典＞初回限定盤B／特典：フォンタブ（全員集合写真）
●CD
初回限定盤Aと共通
●Blu-ray／DVD
Aぇ! group Acoustic Live Sessions
・《A》BEGINNING
・アエテオドル
・しあわせもん。
Aぇ! group Acoustic Live Sessions Making
Behind The Scenes of 「D.N.A」
【通常盤】
CD
＜先着外付け特典＞
通常盤／特典：ステッカーシート（全員集合写真+メンバーソロ写真+α／A4サイズ）
●CD
M1 Hello
M2 《A》BEGINNING
M3 脳内ラプソディー
M4 Wonderful!!
M5 ばんざいデスコ
M6 常夜灯
M7 AKAN
M8 ROCK'NPOP
M9 Colorful Days
M10 Aぇ You Ready？
M11 やったろかぃ！
M12 咆哮
M13 Gotta Be
M14 僕らAぇ! groupって言いますねん!!!!!
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【写真】Aぇ! group、1stアルバム「D.N.A」3形態のジャケ写
◆Aぇ! group、1st ALBUM収録内容解禁
1月7日正午、YouTube Shortsで「リアルタイムで見て欲しい！きっと皆さんが喜ぶものを用意しているので！」とコメント動画をアップしていたAぇ! group。ファンが期待を高める中でのゲリラ公開となった。
さらに、『D.N.A』の収録内容も決定し、デビューシングル「《A》BEGINNING」と2ndシングル「Gotta Be」、全国スイーツ宅配サービス「CAKE LINK」のCMソングとしてもお馴染みの「Colorful Days」に加え、佐野晶哉が作詞・作曲したバンド曲「Aぇ You Ready？」、ヒャダインこと前山田健一が提供した「ばんざいデスコ」、『第66回 輝く！日本レコード大賞』で企画賞を受賞したシンガーソングライター・Ayumu Imazuが提供した地元・大阪のルーツが随所に感じられる「AKAN」など、Aぇ! groupの魅力を存分に魅せるバラエティに富んだ新曲が多数収録される。
初回限定盤Aと初回限定盤Bには上記を含む全13曲が、通常盤には、ボーナストラックとして、このアルバムのために再録した彼らの自己紹介ソングである「僕らAぇ! groupって言いますねん!!!!!」を加えた全14曲収録となる。
また初回限定盤Aには、アルバムリード曲「Hello」、「CAKE LINK」のCMソングの「Colorful Days」のミュージックビデオとそれぞれのメイキング映像に加えこれまでDVDでしか見られなかった「《A》BEGINNING」と「Gotta Be」のミュージックビデオがBlue-rayでも楽しめる。
初回限定盤Bには「《A》BEGINNING」「アエテオドル」「しあわせもん。」のアコースティックセッションとメイキング映像が収録される。（modelpress編集部）
◆Aぇ! group1st ALBUM「D.N.A」商品概要
【初回限定盤A】
CD+Blu-ray
CD+DVD
＜先着外付け特典＞
初回限定盤A／特典：クリアファイル（全員集合写真／A5サイズ）
●CD
M1 Hello
M2 《A》BEGINNING
M3 脳内ラプソディー
M4 Wonderful!!
M5 ばんざいデスコ
M6 常夜灯
M7 AKAN
M8 ROCK'NPOP
M9 Colorful Days
M10 Aぇ You Ready？
M11 やったろかぃ！
M12 咆哮
M13 Gotta Be
●Blu-ray／DVD
「Hello」 Music Video
「Hello」Music Video Making
「Colorful Days」Music Video
「Colorful Days」Music Video Making
「《A》BEGINNING」 Music Video
「Gotta Be」 Music Video
【初回限定盤B】
CD+Blu-ray
CD+DVD
＜先着外付け特典＞初回限定盤B／特典：フォンタブ（全員集合写真）
●CD
初回限定盤Aと共通
●Blu-ray／DVD
Aぇ! group Acoustic Live Sessions
・《A》BEGINNING
・アエテオドル
・しあわせもん。
Aぇ! group Acoustic Live Sessions Making
Behind The Scenes of 「D.N.A」
【通常盤】
CD
＜先着外付け特典＞
通常盤／特典：ステッカーシート（全員集合写真+メンバーソロ写真+α／A4サイズ）
●CD
M1 Hello
M2 《A》BEGINNING
M3 脳内ラプソディー
M4 Wonderful!!
M5 ばんざいデスコ
M6 常夜灯
M7 AKAN
M8 ROCK'NPOP
M9 Colorful Days
M10 Aぇ You Ready？
M11 やったろかぃ！
M12 咆哮
M13 Gotta Be
M14 僕らAぇ! groupって言いますねん!!!!!
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