◆Aぇ! group、1st ALBUM収録内容解禁

【モデルプレス=2025/01/07】Aぇ! groupが1月7日、公式YouTubeチャンネルにて1st ALBUM『D.N.A』(2月18日リリース)よりリード曲「Hello」のミュージックビデオをゲリラ公開。さらに、アルバムの収録内容も発表した。1月7日正午、YouTube Shortsで「リアルタイムで見て欲しい!きっと皆さんが喜ぶものを用意しているので!」とコメント動画をアップしていたAぇ! group。ファンが期待を高める中でのゲリラ公開となった。

◆Aぇ! group1st ALBUM「D.N.A」商品概要

デビューシングル「《A》BEGINNING」と2nd Single「Gotta Be」では、アグレッシブな激しいダンスシーンで構成されたミュージックビデオだったのに対し、「Hello」ではダンスシーンはなく、ストーリー仕立てで構成されたAぇ! groupにとっても新境地のミュージックビデオとなっている。さらに、『D.N.A』の収録内容も決定し、デビューシングル「《A》BEGINNING」と2ndシングル「Gotta Be」、全国スイーツ宅配サービス「CAKE LINK」のCMソングとしてもお馴染みの「Colorful Days」に加え、佐野晶哉が作詞・作曲したバンド曲「Aぇ You Ready?」、ヒャダインこと前山田健一が提供した「ばんざいデスコ」、『第66回 輝く!日本レコード大賞』で企画賞を受賞したシンガーソングライター・Ayumu Imazuが提供した地元・大阪のルーツが随所に感じられる「AKAN」など、Aぇ! groupの魅力を存分に魅せるバラエティに富んだ新曲が多数収録される。初回限定盤Aと初回限定盤Bには上記を含む全13曲が、通常盤には、ボーナストラックとして、このアルバムのために再録した彼らの自己紹介ソングである「僕らAぇ! groupって言いますねん!!!!!」を加えた全14曲収録となる。また初回限定盤Aには、アルバムリード曲「Hello」、「CAKE LINK」のCMソングの「Colorful Days」のミュージックビデオとそれぞれのメイキング映像に加えこれまでDVDでしか見られなかった「《A》BEGINNING」と「Gotta Be」のミュージックビデオがBlue-rayでも楽しめる。初回限定盤Bには「《A》BEGINNING」「アエテオドル」「しあわせもん。」のアコースティックセッションとメイキング映像が収録される。(modelpress編集部)【初回限定盤A】CD+Blu-rayCD+DVD<先着外付け特典>初回限定盤A/特典:クリアファイル(全員集合写真/A5サイズ)●CDM1 HelloM2 《A》BEGINNINGM3 脳内ラプソディーM4 Wonderful!!M5 ばんざいデスコM6 常夜灯M7 AKANM8 ROCK'NPOPM9 Colorful DaysM10 Aぇ You Ready?M11 やったろかぃ!M12 咆哮M13 Gotta Be●Blu-ray/DVD「Hello」 Music Video「Hello」Music Video Making「Colorful Days」Music Video「Colorful Days」Music Video Making「《A》BEGINNING」 Music Video「Gotta Be」 Music Video【初回限定盤B】CD+Blu-rayCD+DVD<先着外付け特典>初回限定盤B/特典:フォンタブ(全員集合写真)●CD初回限定盤Aと共通●Blu-ray/DVDAぇ! group Acoustic Live Sessions・《A》BEGINNING・アエテオドル・しあわせもん。Aぇ! group Acoustic Live Sessions MakingBehind The Scenes of 「D.N.A」【通常盤】CD<先着外付け特典>通常盤/特典:ステッカーシート(全員集合写真+メンバーソロ写真+α/A4サイズ)●CDM1 HelloM2 《A》BEGINNINGM3 脳内ラプソディーM4 Wonderful!!M5 ばんざいデスコM6 常夜灯M7 AKANM8 ROCK'NPOPM9 Colorful DaysM10 Aぇ You Ready?M11 やったろかぃ!M12 咆哮M13 Gotta BeM14 僕らAぇ! groupって言いますねん!!!!!【Not Sponsored 記事】