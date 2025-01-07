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¢¡KAWASAKI BASED¢¡https://t.co/1NH8dYVCMk#Pumafootball #KawasakiFrontale #ForeverFaster #FOOTBALLTOGETHER pic.twitter.com/7AQUmOmgpQ— Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì (@frontale_staff) January 7, 2025