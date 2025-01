「べっぴんさんですよね」

アーティスト・MIYAVIさんの妻で歌手のmelody.さんは1月7日、自身のInstagramを更新。娘2人の顔出しショットを公開しました。melody.さんは「Be bold, be brave, and be you! our uniqueness is your greatest strength(大胆に、勇敢に、そしてあなたらしく!あなたの個性が最大の強みです)」とつづり、4枚の写真と1本の動画を載せています。1〜3枚目は美人な娘2人の顔出しの全身ショットです。ロングヘアにミニスカート姿とショートヘアにボーイッシュなスタイルで、それぞれの個性があふれたコーディネートです。1本目の動画では2人が仲良くハンドシェイクしており、4枚目では2人の幼い頃の写真を掲載しています。

ショッピングの様子を披露

コメントでは、「応援しています」「とても素敵な姉妹さんです」「モデルも顔負けの細さのスタイルの良さ ご両親がお美しくてかっこいいから、最強の遺伝子ですね!」「お二人ともご自身の強みを持って自分らしく生きていてかっこいいです」「素敵な家族、そして最高の母、本当に尊敬します」「べっぴんさんですよね」「お子さん、一体何等身!?」と、絶賛の声が集まりました。自身のInstagramで家族ショットをたびたび公開しているmelody.さん。2024年12月21日の投稿では、「Happy Holidays everyone(皆さん、良い休日をお過ごしください)」とつづり、ショッピングの様子を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね(文:中村 凪)