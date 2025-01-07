Á°²óV»þ°ÊÍè¤Î4¶¯Æþ¤ê¡¡1Æü2»î¹ç¤â¡ÖÂÎÎÏÅª¤Ê¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¥¿¥Õ¥¬¥¤ÅìÊ¡²¬¤ò»Ù¤¨¤ëÃÃÏ£¡Ú½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼ÃË»Ò¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¡ÅìÊ¡²¬2¡½0ÀîÆâ¾¦¹©¡Ê7Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡Æü¡¹ÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¼«¿®¤¬¡¢ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£ÅìÊ¡²¬¤Î¼ç¾¤òÃ´¤¦¾È²°½Ø¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï»×¤¤ÀÚ¤êÄ·¤ó¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£¹ë²÷¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤ÎÀîÆâ¾¦¹©¡Ê¼¯»ùÅç¡ËÀï¡£28¡½26¤È¤â¤Ä¤ì¤¿Âè2¥»¥Ã¥È¤Ë¤±¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ4¶¯¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¤¤¤¥Ð¥ì¡¼¤¬Å¸³«¤Ç¤¤¿¤¬¡¢2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£¾È²°¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¸À¤¦¡£25¡½14¤ÈÍ¥Àª¤Ë¿Ê¤á¤¿Âè1¥»¥Ã¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¶ì¤·¤ó¤À¤À¤±¤ËÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤¬¸ý¤ò¤Ä¤¯¤¬¡¢¾ï¤ËÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡3²óÀï¤È½à¡¹·è¾¡¤ÏÆ±Æü¼Â»Ü¡£¶å½£ÂÐ·èÁ°¤Î3²óÀï¤Ï¡¢À±¾ë¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤È¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ä¤ì¤ë·ãÀï¤À¤Ã¤¿¡£¸·¤·¤¤ÆüÄø¤À¤¬ÅìÊ¡²¬¤Ï°Õ¤Ë²ð¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö¤É¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤è¤êÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡£ÂÎÎÏÅª¤Ê¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ËèÆü¤ÎÎý½¬¤Ç¤ÏÂÎÎÏÅª¤Ë¤¤Ä¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢Îý½¬¤Î¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¾ï¤Ë3¥»¥Ã¥È¤È¹Í¤¨¤ÆÎý½¬¤·¤¿¡×¤È»î¹ç¤òÁÛÄê¤·¤¿·Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿Æü¡¹¤¬À²¤ìÉñÂæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²óÍ¥¾¡»þ°ÊÍè¡¢4Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë½à·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£Æ£¸µÁï°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÁí·è»»¤ò¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£ºòÇ¯¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç¤Ï2°Ì¡¢¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Ï3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£»Ä¤µ¤ì¤¿Èá´ê¤ÎÉ½¾´Âæ¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤ß¤»¤ë¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë