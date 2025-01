【俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-】放送開始日:1月4日より毎週土曜24時~放送局:TOKYO MXほか最速配信:Prime Videoにて1月4日より 毎週土曜24時30分~

アニメ「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」第14話「I Suppose You arenʼt Aware」の先行カットとあらすじが公開された。

第14話では、旬たちがレッドゲートに足を踏み入れてからの様子が描かれる。ゲートに入り数日、森の中で過ごしていた旬たち前にダンジョンのボス・アイスエルフの「バルカ」が群れを伴って現れる。

先行カットでは、旬とイグリットに加え、白川大虎などの姿を確認できる。

【あらすじ】

旬たちがレッドゲートに足を踏み入れてから数日が経過した。

森の中で過ごしていた旬率いる攻撃隊の前にダンジョンのボス・アイスエルフの“バルカ”が群れを伴って現れる。なぜかモンスターの言葉を理解する旬に、バルカは攻撃隊のメンバーを渡せば旬には手を出さないと提案してくるが―――。

【先行カット】

(C) Solo Leveling Animation Partners