¿å¼ùÆà¡¹¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCONTEMPORARY EMOTION¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡õºÇ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¿å¼ùÆà¡¹¤¬¡¢3·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCONTEMPORARY EMOTION¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ÈºÇ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¿å¼ù¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖADRENALIZED¡×¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤ä¡¢2025Ç¯4·îÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø#¥³¥ó¥Ñ¥¹2.0¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡ÖÇïÆ°¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¶Ê¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿Í½Äê¡£
¢¥½é²ó¸ÂÄêÈ× ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¢¥ÄÌ¾ïÈ× ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¹ç¤ï¤»¤ÆË¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÀÖ¤¤°áÁõ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¼Ì¿¿¤ä²«¿§¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Î½Õ¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿³¨ÊÁ¤Ç¿å¼ùÆà¡¹¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë1·î21Æü¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCONTEMPORARY EMOTION¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿å¼ùËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ØCONTEMPORARY EMOTION¡Ù
È¯Çä¸µ¡§¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É
Í½Ìó¡§https://mizukinana.lnk.to/CONTEMPORARYEMOTION
◼︎½é²ó¸ÂÄêÈ× CD¡ÜBlu-ray
ÉÊÈÖ¡§KICS-94190
²Á³Ê¡§¡ï6,600 (ÀÇ¹þ)
½é²ó¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ¡§Blu-ray¡Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯+ÆÃÀ½BOX»ÅÍÍ
◼︎ÄÌ¾ïÈ× CD
ÉÊÈÖ¡§KICS-4190
²Á³Ê¡§¡ï3,300(ÀÇ¹þ)
◼︎¸ÂÄê¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ ½é²ó¸ÂÄêÈ×+ Vocalless CD
¥¥ó¥¯¥êÆ²¸ÂÄê¾¦ÉÊ
ÉÊÈÖ¡§ECB-1758
²Á³Ê¡§¡ï7,777(ÀÇ¹þ)
¡ÚCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ¡Ë
¡ÖÇïÆ°¡×
¡úTV¥¢¥Ë¥á¡Ö#¥³¥ó¥Ñ¥¹2.0¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
ºî»ì¡§ËÙ¹¾¾½ÂÀ¡¡ºî¶Ê¡§Giga¡ßËÙ¹¾¾½ÂÀ¡¡ÊÔ¶Ê¡§Giga¡ßËÙ¹¾¾½ÂÀ
¡ÖSugar Doughnuts¡×
¡úTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ç¤³¤Ü¤³Ëâ½÷¤Î¿Æ»Ò»ö¾ð¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§Æ£ÎÓÀ»»Ò¡¡ºî¶Ê¡§¥µ¥«¥Î¥¦¥¨¥è¡¼¥¹¥±(Blue Bird's Nest)¡¡
ÊÔ¶Ê¡§ÅÏÊÕÅ°¡ßÆüÈæÌîÍµ»Ë(Blue Bird's Nest)
¡ÖTurn the World¡×
¡úTV¥¢¥Ë¥á¡ÖSHAMAN KING FLOWERS¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§¥è¥·¥À¥¿¥¯¥ß(saji)¡¢¿å¼ùÆà¡¹¡¡ºî¶Ê¡§¥µ¥«¥Î¥¦¥¨¥è¡¼¥¹¥±(Blue Bird's Nest)¡¡
ÊÔ¶Ê¡§ÆüÈæÌîÍµ»Ë¡ßÅÏÊÕÅ°(Blue Bird's Nest)
¡ÖADRENALIZED¡×
¡úTV¥¢¥Ë¥á¡ÖHIGHSPEED Étoile¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§¿å¼ùÆà¡¹¡¡ºî¶Ê¡§¸÷Áý¥Ï¥¸¥á¡¡ÊÔ¶Ê¡§¸÷Áý¥Ï¥¸¥á
Â¾¼ýÏ¿Í½Äê
¢¨¶Ê½çÉÔÆ±
¡ÚBlu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
¢¡¡ÖNANA MIZUKI LIVE HOME¡×2022.7.30 ÆüÎ©»ÔÃÓ¤ÎÀî¤µ¤¯¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê
¢¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼
¢¨2024.5.18 ¤Ê¤ó¤Ð¥Ñ¡¼¥¯¥¹¥·¥Í¥Þ¡Ö¿å¼ùÆà¡¹ LIVE¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¸ø³«¼ýÏ¿¡×¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿(²»À¼¤Î¤ß)
¡Ú¸ÂÄê¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ Vocalless CD¡Û¥¥ó¥¯¥êÆ²¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¤ß
¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤ÈÆ±ÆâÍÆ¤ÎVocalless ver.¤ò¼ýÏ¿Í½Äê
¢¨ÄÉ²Ã¾ðÊó¤Ï¿ï»þHP¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ë¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦56Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥¥ó¥¯¥êÆ²¡§57Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§A3¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¦56Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë¡§76Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§B2¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê6Ñ³Ñ¡Ë¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
amazon¡§¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê¥í¥´»ÈÍÑ¡Ë¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û¥á¥¬¥¸¥ã¥±
HMV¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
Neowing¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
TSUTAYA¡Ê¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½ü¤¯¡Ë¡§B3¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼
WonderGOO¡¦¿·À±Æ²¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡Ú¸ÂÄê¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ¡Û
¥¥ó¥¯¥êÆ²¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡§57Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê2ËçÁÈ¡Ë
¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ÖCONTEMPORARY EMOTION¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È
Æü»þ¡§ 2025Ç¯2·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹
¡Ú1²óÌÜ¡Û³«¾ì12:00¡¡³«±é13:00
¡Ú2²óÌÜ¡Û³«¾ì15:30¡¡³«±é16:30
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼
◼︎¹ØÆþÂÐ¾Ý¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä¥È¡¼¥¯¡õ¤ª¸«Á÷¤ê²ñ
¡¦2025Ç¯4·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹
¡Ú1²óÌÜ¡Û³«¾ì13:00¡¡³«±é14:00
¡Ú2²óÌÜ¡Û³«¾ì16:00¡¡³«±é17:00
¡¦2025Ç¯4·î26Æü¡ÊÅÚ¡ËAKIHABARA¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºËÜÅ¹
¡Ú1²óÌÜ¡Û³«¾ì12:45¡¡³«±é13:30
¡Ú2²óÌÜ¡Û³«¾ì15:15¡¡³«±é16:00
¡¦2025Ç¯5·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÂçºåÆüËÜ¶¶
¡Ú1²óÌÜ¡Û³«¾ì12:45¡¡³«±é13:30
¡Ú2²óÌÜ¡Û³«¾ì15:30¡¡³«±é16:15
¡¦2025Ç¯5·î25Æü¡ÊÆü¡ËÌ¾¸Å²°Ë¿½ê
³«¾ì12:30¡¡³«±é13:30
¡¦2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡ËÅÔÆâË¿½ê
¡Ú1²óÌÜ¡Û³«¾ì13:00¡¡³«±é14:00
¡Ú2²óÌÜ¡Û³«¾ì16:00¡¡³«±é17:00
¿å¼ùÆà¡¹¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖCONTEMPORARY EMOTION¡×¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û¤òÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¡¦¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é ▸ https://www.mizukinana.jp/news/#news2407
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¿å¼ùÆà¡¹ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram