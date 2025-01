【豆ガシャ本 ホビージャパン~機動戦士ガンダム特集号~】1月第4週 発売価格:1回500円

バンダイは、ガシャポン「豆ガシャ本 ホビージャパン~機動戦士ガンダム特集号~」を1月第4週に発売する。価格は1回500円。

実際に読める「豆ガシャ本」シリーズより、1980年代と2000年代にホビージャパンから発刊されたガンダムのプラモデルを特集した伝説の本、「HOW TO BUILD GUNDAM」と「GUNDAM WEAPONS」が登場。「HOW TO BUILD GUNDAM」、「HOW TO BUILD GUNDAM 2」、「GUNDAM WEAPONS RX-78 ガンダム編」、「GUNDAM WEAPONS MS-06 ザク編」の全4種がラインナップされている。

「HOW TO BUILD GUNDAM」(1981年発行 2009年復刻)

「HOW TO BUILD GUNDAM 2」(1982年発行 2009年復刻)

「GUNDAM WEAPONS RX-78 ガンダム編」(2000年発行)

「GUNDAM WEAPONS MS-06 ザク編」(2000年発行)

(C)創通・サンライズ