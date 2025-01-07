RKC¹âÃÎÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ýºÂ¤¬ÈÈºá¤Î»ñ¶âÀö¾ô¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È±³¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î70ÂåÃËÀ­¤¬Ìó1800Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¹âÃÎ¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈµîÇ¯11·î¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î70ÂåÃËÀ­¤Î¼«Âð¤Ë¼«Æ°²»À¼¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢Áàºî»Ø¼¨¤Ë½¾¤¦¤È·Ù»ëÄ£¤Î·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤Ë·Ò¤¬¤ê¡ÖÊá¤Þ¤¨¤¿Ë½ÎÏÃÄ¤Î²È¤«¤é¤¢¤Ê¤¿Ì¾µÁ¤ÎÄÌÄ¢¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÃË¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ýºÂ¤¬»ñ¶âÀö¾ô¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÃËÀ­¤ÏÍÂÃù¶â¤òÁ´¤Æ°ú¤­½Ð¤¹¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢3¤Ä¤Î¸ýºÂ¤ÎÍÂÃù¶â¤ò°ú¤­½Ð¤·¼«Âð¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Íâ·î¤Î12·î¤Ë¸¡»ö¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡ÖÁÜºº°÷¤¬²ó¼ý¤Ë¹Ô¤¯¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÂÃù¶â¤ò»æÂÞ¤ËÆþ¤ì¸¼´ØÀè¤ËÃÖ¤¯¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢¸½¶âÌó1800Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤ÏÇ¯Ëö¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿Â©»Ò¤ËÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤íº¾µ½¤À¤Èµ¤¤Å¤­¡¢·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ÏÈëÌ©»ö¹à¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¸ý»ß¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ä¹Ô¤Ç°ú¤­Íî¤È¤·¤¹¤ëºÝ¹Ô°÷¤Ëµ¿¤ï¤ì¤¿»þ¤Î¸À¤¤Ìõ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸©·Ù¤Ï¡ÖÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤ª¶â¤ÎÏÃ¤Ïº¾µ½¤Èµ¿¤¤¡¢¾Ç¤é¤ºÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤êÃ¯¤«¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£