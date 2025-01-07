ºòµ¨¤Î¥Á¡¼¥àÆÀÅÀ²¦&¥¢¥·¥¹¥È²¦¤ò¼º¤Ã¤¿FCÅìµþ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡È¹ÓÌÚ¥í¥¹¡É¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤ë¤«¡Ú¥³¥é¥à¡Û
¡¡ºòµ¨¤Î¥Á¡¼¥àÆÀÅÀ²¦&¥¢¥·¥¹¥È²¦¤À¤Ã¤¿¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤¬¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÎFCÅìµþ¤Ï¡È¹ÓÌÚ¥í¥¹¡É¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤³¤ÏÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤Î¹ÓÌÚ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¿´Â¡¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤¬¤¤¤ë¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Ç¹¶·â¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¡Èºòµ¨¤Î¥Á¡¼¥àÆÀÅÀ²¦&¥¢¥·¥¹¥È²¦¡É¤È¤Î¼ÂÀÓ¤¬½ÅÍ×À¤òÊª¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¹ÓÌÚ¤¬È´¤±¤¿¤Î¤À¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÄË¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ä¹Ç¯¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥é¤¬24Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤ÎÂåÌò¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¥µ¥¬¥óÄ»À´¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¡£ºòµ¨¤ÏJ£±¥ê¡¼¥°¤Ç14¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢D¡¦¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥é¤¬È´¤±¤¿·ê¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡¢¾®Ìî¿Æó¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¤é28Ì¾¤¬¸·Áª¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÌÜ¤ò°Ü¤»¤Ð¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë¤ÏÉ¶ÀÑÅÄ¹¸ÂÀ¤ä±óÆ£·ÌÂÀ¤é¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂ·¤¦¡£¤À¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢£´-£²-£³-£±¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÀï¤¦¤È²¾Äê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¥È¥Ã¥×²¼¤Î¿ÍÁª¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£°ïºà¡¦º´Æ£Î¶Ç·²ð¤Ï¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿¤«¤é¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¼ç¤ÊÁªÂò»è¤Ï¸½¾õ£²¤Ä¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤«¤éÃçÀîµ±¿Í¤ò¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¹¤ë¤«¡¢ºòµ¨¥È¥Ã¥×²¼¤Çº£¤Ò¤È¤Ä¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®Çð¹ä¤ò²þ¤á¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤«¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯º£Ç¯½¢Ç¤¤·¤¿¾¾¶¶ÎÏÂ¢´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤«¤¬FCÅìµþ¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿»ÈÌ¿¤À¤í¤¦¡£¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ø¤Î¸°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥È¥Ã¥×²¼¤ÎÆ¯¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¥È¥Ã¥×²¼¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¶½Ì£¿¼¤¯¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡¡ºòµ¨¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤Î¹ÓÌÚ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¿´Â¡¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤¬¤¤¤ë¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Ç¹¶·â¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¡Èºòµ¨¤Î¥Á¡¼¥àÆÀÅÀ²¦&¥¢¥·¥¹¥È²¦¡É¤È¤Î¼ÂÀÓ¤¬½ÅÍ×À¤òÊª¸ì¤ë¡£
¡¡Ä¹Ç¯¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥é¤¬24Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤ÎÂåÌò¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¥µ¥¬¥óÄ»À´¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¡£ºòµ¨¤ÏJ£±¥ê¡¼¥°¤Ç14¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢D¡¦¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥é¤¬È´¤±¤¿·ê¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡¢¾®Ìî¿Æó¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¤é28Ì¾¤¬¸·Áª¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÌÜ¤ò°Ü¤»¤Ð¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë¤ÏÉ¶ÀÑÅÄ¹¸ÂÀ¤ä±óÆ£·ÌÂÀ¤é¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂ·¤¦¡£¤À¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢£´-£²-£³-£±¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÀï¤¦¤È²¾Äê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¥È¥Ã¥×²¼¤Î¿ÍÁª¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£°ïºà¡¦º´Æ£Î¶Ç·²ð¤Ï¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿¤«¤é¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¼ç¤ÊÁªÂò»è¤Ï¸½¾õ£²¤Ä¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤«¤éÃçÀîµ±¿Í¤ò¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¹¤ë¤«¡¢ºòµ¨¥È¥Ã¥×²¼¤Çº£¤Ò¤È¤Ä¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®Çð¹ä¤ò²þ¤á¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤«¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯º£Ç¯½¢Ç¤¤·¤¿¾¾¶¶ÎÏÂ¢´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤«¤¬FCÅìµþ¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿»ÈÌ¿¤À¤í¤¦¡£¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ø¤Î¸°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥È¥Ã¥×²¼¤ÎÆ¯¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¥È¥Ã¥×²¼¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¶½Ì£¿¼¤¯¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë