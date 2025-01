ロックバンド・SOPHIAは7日、2025年のデビュー30周年を記念して、全国6ヶ所10公演のライブハウスツアーが決定したと発表した。“Girls kissing the future” and “Dancing in the circus”というバンド初期アルバムの題名を散りばめたタイトルを携え、北は北海道、西は福岡までスペシャルなライブツアーを行う予定。チケットは1/15(水)よりオフィシャルFC “Eternal”から先行抽選受付がスタートする。

そして、昨年10月にリリースされた『BOYS and』に続き、「もう一度デビューする」をテーマに、1995年ミニアルバム『BOYS』『GIRLS』でのデビューをオマージュ、復活したSOPHIAの本当の意味でのリスタートをする、新曲/セルフカヴァーを織り交ぜたミニアルバム第二弾『GIRLS and』のリリースが4月に決定。今回の『GIRLS and』は、オーディエンスと共に創る30周年作品を目指し、1995年10月リリースデビューミニアルバム『BOYS』から、バンド代表曲『街』を収録した1997年4月リリース『little circus』までの初期楽曲からファン投票の結果選ばれた楽曲をセルフカヴァー、そして新曲も収録する。初回生産限定盤には30thメンバーインタビュー映像を収録予定。発売日は近日発表となる。