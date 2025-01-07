Èø¾åµÆ¸ÞÏº¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Â¹¤¿¤Á¤¬°ìÀ¸·üÌ¿Î©¤Á²ó¤ê¡£¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡×£±¡¦27¤Þ¤Ç½é½Õ²ÎÉñ´ì
Èø¾åµÆ¸ÞÏº¡Ê82¡ËÈø¾åµÆÇ·½õ¡Ê47¡Ë¤é¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦½éÂæ¤Î¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¡¢¹ñÎ©·à¾ì¼çºÅ¤Î½é½Õ²ÎÉñ´ì¸ø±é¡ÖÄÌ¤·¶¸¸À¡¡É§»³¸¢¸½ÀÀ½õ·õ¡×¡Ê27Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î½ª±é¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
µÆ¸ÞÏº¤Ï¡Ö³§¤µ¤Þ¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÀµ·î¤Î¼Çµï¤Ï¡¢½éÂæ¤Î¿·¹ñÎ©·à¾ì¤«¤é¡ØÉ§»³¸¢¸½ÀÀ½õ·õ¡Ù¡¢Âç°¿Í¤ò¤¢¤ÀÆ¤¤Á¤·¤Æ¡¢ÂçµÍ¤Ë¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤Â¹¤¿¤Á¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÎ©¤Á²ó¤ê¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾³§¤µ¤Þ¡¢½éÂæ¤ØÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
µÆÇ·½õ¤ÎÄ¹ÃË±¯Ç·½õ¡¢»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤ÎÄ¹ÃËÈø¾åâÃ½¨¤Î¤Û¤«¡¢ÃæÂ¼Çß»Þ¡¢ÃæÂ¼¼ïÂÀÏº¡¢ÃæÂ¼½¨Çµ²ð¤È¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¡¢Î©¤Á²ó¤ê¤ò½ª¤¨¤Æ¤¹¤°¤Î°áÁõ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢µÆ¸ÞÏº¤Ï¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
5·î¤ËµÆÇ·½õ¤¬8ÂåÌÜµÆ¸ÞÏº¤ò¡¢Ä¹ÃË±¯Ç·½õ¤¬6ÂåÌÜµÆÇ·½õ¤ò½±Ì¾¤¹¤ëÇ¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
µÆÇ·½õ¤Ï¡Ö1Æü1Æü¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢5·î¤Ë¸þ¤±¤Æ2¿Í¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿·Î¸Å¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢±¯Ç·½õ¤Ï¡ÖÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
ºäÅì³ÚÁ±¡¢ºäÅìÉ§»°Ïº¡¢ÃæÂ¼»þÂ¢¡¢ÃæÂ¼èßÂÀÏº¡¢»ÔÂ¼ÃÝ¾¾¡¢»ÔÂ¼¸÷¡¢¾åÂ¼µÈÂÀÏ¯¤â½ÐÀÊ¡£