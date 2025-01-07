¾¾ºäÅíÍû¡õË§º¬µþ»Ò¤¬¾®³Ø¹»¤ËÅÐ¾ì¤Ç»ùÆ¸¤¬´¿´î¡¢Ä¾ÀÜ¼ÁÌä¤â
»ùÆ¸¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¾¾ºäÅíÍû¤È#Ë§º¬µþ»Ò
¾¾ºäÅíÍû¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀã¤Î²Ö
¡½¤È¤â¤Ëºß¤ê¤Æ¡½¡Ù¡Ê£±·î24Æü¸ø³«¡Ë¿Æ»ÒÆÃÊÌ»î¼Ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¾®Àôô¡»Ë´ÆÆÄ¤¬¡¢µÈÂ¼¾¼»á¤Î¸¶ºî¡ÖÀã¤Î²Ö¡×¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¤ò±Ç²è²½¡£Â¿¤¯¤Î¿ÍÌ¿¤òÃ¥¤¦±ÖÉÂ¤ÈÆ®¤Ã¤¿ÌµÌ¾¤ÎÄ®°å¼Ô¤Î°¦¤È´¶Æ°¤Î¼ÂÏÃ¤òÉÁ¤¯¡£Ê¡°æÈÍ¤ÎÄ®°å¼Ô¡¦³Þ¸¶ÎÉºö¤ò¾¾ºäÅíÍû¡£¤½¤ÎºÊ¡¦ÀéÊæ¤òË§º¬µþ»Ò¤¬±é¤¸¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø¹»¡£»ùÆ¸150¿Í¶á¤¯¤¬£²¿Í¤ÎÅÐ¾ì¤ËÂç´¿´î¡£¹¹¤ËÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¡£