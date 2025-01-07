Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¤Î¶â½àÈ÷¡¢12·î¤âÁý²Ã¡¡2¥«·îÏ¢Â³
[ËÌµþ £·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤¬£·ÆüÈ¯É½¤·¤¿¸ø¼°Åý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±£²·î¤Ë£²¥«·îÏ¢Â³¤Ç¶â½àÈ÷¤òÀÑ¤ßÁý¤·¤¿¡£
¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤Ï£±£±·î¡¢£·¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¶â¤Î¹ØÆþ¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
£±£²·îËö»þÅÀ¤Î¶â½àÈ÷¤Ï£·£³£²£¹Ëü¥È¥í¥¤¥ª¥ó¥¹¡££±£±·îËö¤Ï£·£²£¹£¶Ëü¥È¥í¥¤¥ª¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¶â½àÈ÷¤Î²ÁÃÍ¤Ï£±£±·îËö¤Î£±£¹£³£´²¯£³£°£°£°Ëü¥É¥ë¤«¤é£±£¹£±£³²¯£´£°£°£°Ëü¥É¥ë¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£
¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤Ï£²£´Ç¯£µ·î¤Ë¶â¤Î¹ØÆþ¤òÄä»ß¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï£±£¸¥«·îÏ¢Â³¤Ç¶â¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤¬¶â¤Î¹ØÆþ¤òºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅê»ñ²È¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥µ¥¯¥½¡¦¥Ð¥ó¥¯¤Î¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼ÀïÎ¬ÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥ª¡¼¥ì¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó»á¤Ï¡Ö¹ÈÏ¤Ê¥É¥ë¹â¤ÈÍø²ó¤ê¤ÎµÞ¾å¾º¤ÇÇ¯Ëö¤Î¶â²Á³Ê¤¬ÆðÄ´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢£±£²·î¤Î¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ã¹ØÆþ¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£