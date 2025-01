横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの中華料理「彩龍」に、春節を祝う本格広東コースが登場。

縁起のよい高級食材や本場のイーフーメンなど、美食を堪能できる中国の伝統的お年玉“紅包(ホンパオ)”つき「紅龍春節コース」が提供されています!

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「彩龍」『「お年玉企画」紅龍春節コース』

期間:2025年1月6日(月)〜3月31日(月)

時間:

・ランチタイム 月〜金 11:30-15:30(最終入店14:30)/土日祝 11:30-16:00(最終入店15:00)

・ディナータイム 月〜土 17:30-22:00(最終入店21:00)/日祝 17:30-21:00(最終入店20:00)

料金:紅龍春節コース 17,000円、紅龍春節コース 個室プラン 20,000円(個室料・フリードリンク付き)

アルコール:春節祝スパークリングワイン/瓶ビール/紹興酒(陳年紹興貴酒5年甕出し)/ワイン(赤/白)/ハイボール/焼酎

ソフトドリンク:オレンジ/アップル/グレープフルーツ/ウーロン茶/ジャスミン茶

場所:中国料理「彩龍」(3F)

予約・問い合わせ:レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00)

※1月6日(月)〜2月2日(日)は「お年玉企画」として、ウェルカムカクテル 紅龍(レッドドラゴン)/年糕(ネンコウ)/紅包(ホンパオ)付き

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズに、豪華食材を使用したメニューで新年を祝う特別なコース料理「紅龍春節コース」が登場。

中国旧暦のお正月にあたる“春節”に合わせて、ホテル3階の中国料理「彩龍」にて期間限定で販売されています☆

“春節”は、豊かさと繁栄、健康を願う特別なシーズン。

中国料理「彩龍」のシェフ呂 炳耀(るー びんよう)が用意する本場広東料理「紅龍春節コース」には、新年の幸運に願いを込めて作られます。

最初は、華やかな色合いの「彩龍」オリジナルカクテル「紅龍(レッドドラゴン)」でおもてなし。

料理は縁起の良い食材をふんだんに使用した、“春節”にふさわしいメニュー揃いです!

車海老の香味パウダー仕立て

「車海老の香味パウダー仕立て」は縁起物とされる海老を香味パウダーで大胆に仕上げ、甘みと香ばしさ、スパイシーさが調和したメニュー。

白蕪の宝珠きのこ詰め

旬の白蕪の甘さと、きのこの旨味が絶妙に組み合わさった「白蕪の宝珠きのこ詰め」も楽しめます。

さらに、特別な一品として、国産ブランド牛を厳選使用した満足感のある「松阪牛の爽やか炒め」を提供。

健康や長寿を願う縁起の良い蟹と、小麦粉を卵だけで練り上げるもちもちの麺を堪能できる「蟹の黄金イーフーメン」も用意されています☆

食事の余韻を楽しむデザートプレートには、“春節”に欠かせない運気の向上を願う縁起の良いお菓子「年糕(ネンコウ)」が登場。

また、2025年は中国の「お年玉袋」にあたる、幸運や繁栄を象徴する赤色の「紅包(ホンパオ)」もプレゼントされます。

中身は開けてのお楽しみとなる、嬉しいサプライズです!

福を招く高級食材を取り入れ、本場の味にこだわるシェフ 呂の思いがこもった“春節”メニューを、家族や仲間たちと共に楽しめます☆

呂 炳耀(るー びんよう LU Bing You)氏

神戸ポートピアホテルの中国料理店からキャリアをスタート。

その後、大阪の老舗ホテルチェーンで修業を積み、5年後には総料理長を務める。

2007年にはウェスティン都ホテル京都、中国料理「四川」の料理長に着任。

歴史ある京都の旧くからの顧客や各界の著名人、また外国のゲストに愛されています。

極力添加物を使用せず、味はもちろん、見た目、香りにも心を配った、ゲストに寄り添う中国料理が提供されています。

縁起の良い食材を使い、新年への思いが込められた“春節”メニューで新しい年をお祝い。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「彩龍」の『「お年玉企画」紅龍春節コース』は、2025年3月31日まで提供中です☆

※記載料金には消費税とサービス料が含まれます

※仕入れの状況により、一部料理内容や期間の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※写真はイメージです

