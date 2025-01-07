Î¹¤ÎÅÓÃæ¡¢¤Í¤³¤À¤é¤±¤ÎÅç¤ËÉºÎ®¤·¤¿¥¬¥ê¥Ð¡¼¡£ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡ÈÇ·³ÃÄ¡É¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¡Ú¥¬¥ê¥Ð¡¼¤È¤Í¤³¡Û¡¿¤Ë¤ã¤ó¤È¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·©
¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤È¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¡Ê¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢/KADOKAWA¡ËÂè9²ó¡ÚÁ´15²ó¡Û¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡© ¤à¤«¤·¤à¤«¤·¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡½¡½¡£¤Í¤³¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤¤¿ÍµûÉ±¤Ë¤Í¤³¤Î¤ª¤È¤â¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤ëÅíÂÀÏº¡¢¤Í¤³¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤«¤°¤äÉ±¡Ä¡£Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Í¤³¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿!? ÁÇÅ¨¤ÊÆ¸ÏÃ¤¿¤Á¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Í¤³¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Êª¸ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë!? ¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Í¤³¤¿¤Á¤ËÌþ¤µ¤ì»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤È¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤È¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
¥¬¥ê¥Ð¡¼Î¹¹Ôµ
ÀÎ¡¢¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥¬¥ê¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦ÀÄÇ¯¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥ê¥Ð¡¼¤ÏÁ¥¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤òË¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç¤¤ÊÎÏ¤òÂº·É¤·¡¢¶²¤ì¡¢Ì±Â²´Ö¤Ç¤âÁè¤¤¤¬ÂÑ¤¨¤Ê¤¤¾®¿Í¤¿¤Á¤¬½»¤à¹ñ¥ê¥ê¥Ñ¥Ã¥È¡×¡Ö¤ª¤ª¤é¤«¤Ç¿Í´Ö¤è¤ê¤â¸ç¤ê¤ò³«¤¤¤¿µð¿Í¤¿¤Á¤¬½»¤à¹ñ¥Ö¥í¥Ö¥Ç¥£¥ó¥Ê¥°¡×¡Ö²Ê³Ø¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉÏÉÙ¤Îº¹¤â·ã¤·¤¯Æ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¥é¥Ô¥å¡¼¥¿¡×¡Ö¹â·é¤ÇÃÎÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö¤òÌîÈÚ¤À¤ÈÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¥Õ¥¦¥¤¥Ì¥à¡×¤Î4¥ö¹ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í´Ö¤Î¶ò¤«¤µ¤òÃ²¤¤¤¿¥¬¥ê¥Ð¡¼¤Ïµ¢¹ñ¸å¡¢ºÊ¤ä»Ò¤É¤â¤Ë¤â¤½¤Ã¤Ý¤ò¸þ¤¡¢¹âµ®¤Ê¥Õ¥¦¥¤¥Ì¥à¤Î½»¿Í¡áÇÏ¤È¤½¤Î¸å¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¥¬¥ê¥Ð¡¼Î¹¹Ôµ¤ÏÊª¸ì¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ëÅö»þ¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¼Ò²ñ¤òÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤ò¼¨¤·¤¿ËÜ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£