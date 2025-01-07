»°¾åÍª°¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¡×°ËÀª¿ÀµÜ»²ÇÒ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Öº¸¤Ë»ØÎØ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤Î¡©¡×
¡¡SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°¾åÍª°¡¡Ê31¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°ËÀª¿ÀµÜ»²ÇÒ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ËÀª¿ÀµÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î»²ÇÒ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¡£¤¤¤Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È»°¾å¡£¡Ö³°µÜÆâµÜÎ¾Êý½ä¤Ã¤Æ¡¢¸æµ§Åø¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡º£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´èÄ¥¤ë¤¾¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµæ¶Ë¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¤â¤ó¡×¡Ö¿§¹ç¤¤¤¬¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±¦¼ê¤Î»ØÎØ¤Ø¤Î¶½Ì£¤â¸Æ¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¡¢¡Öº¸¼ê¤Î»ØÎØµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Öº¸¤Ë»ØÎØ¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£