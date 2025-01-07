¾È¥ÎÉÙ»Î¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜÊôÇ¼ÅÚÉ¶Æþ¤ê¡¡º£Ç¯¤Ï11ÅÙÌÜÍ¥¾¡¤Ø
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤ÇÊôÇ¼ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ò¹Ô¤¤¡Ö¡ÊÍ¥¾¡¡Ë11²óÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Èº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£Î¾É¨ÄË¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë2¾ì½êÏ¢Â³Á´µÙ¤«¤é¤ÎÉü³è¤ò´ü¤¹½é¾ì½ê¡Ê12Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Þ¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡ÂÀÅá»ý¤Á¤ËÂºÉÙ»Î¡¢ÏªÊ§¤¤¤Ë¶ÓÉÙ»Î¤ò½¾¤¨¡¢ÎÏ¶¯¤¤ÉÔÃÎ²Ð·¿¤òÌó2100¿Í¤ËÈäÏª¡£¡ÖÌµ»ö¤Ê°ìÇ¯¤òµ§¤Ã¤¿¡£°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡7Æü¤ÏÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Î°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤ÇÁêËÐ¤Ï¼è¤é¤º¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤òÃæ¿´¤ËÄ´À°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Þ¤À»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½ù¡¹¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£