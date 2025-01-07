¡Ú¤Ê¤¼¡Û°ìÀ£Àè¤ÏÍîº¹61¥á¡¼¥È¥ë¤Î³³¡ÈÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â´í¸±¤Ê½»Âð¡É¡¡Î©¤ÁÂà¤µá¤á¤ë»ÔÅö¶É¤È¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤Î½»Ì±ÂÐÎ©¡¡¥Ü¥ê¥Ó¥¢
ÆîÊÆ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÎÀ¾Éô¤ÎÅÔ»Ô¡¦¥¨¥ë¥¢¥ë¥È¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê²°º¬¤Î½»Âð¤¬³³¤Î±ï¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢º£¤Ë¤â³³¤ÎÄì¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤Ë°ìÀ£Àè¤Ï³³¡£
¤½¤Î¤ï¤º¤«¤Ê·ä´Ö¤ËÎ©¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë½»Ì±¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½»Ì±¡§
¡ÊQ.ÉÝ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ë¤¤¤¤¤¨¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÃÏ³ê¤ê¤Ïµ¯¤¤Þ¤»¤ó¡£
Íîº¹61¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃÇ³³ÀäÊÉ¤Î¤¹¤°²£¤Ç¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊë¤é¤¹¿Í¤¿¤Á¡£
º£¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â´í¸±¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤ì¤é¤Î½»Âð¤ò½ä¤ê¡¢Î©¤ÁÂà¤¤òµá¤á¤ë»ÔÅö¶É¤È¡¢¤½¤ì¤òµñÈÝ¤¹¤ë½»Ì±¤Î´Ö¤ÇÂÐÎ©¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Î±ÒÀ¸Ã´Åö¼Ô¡§
¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê¡¢³³¤Î·¹¼Ð¤Ï¤Û¤Ü90ÅÙ¤Ç¤¹¡£60ÅÙ°Ê¾å¤Ï¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ç¤¹¡£
»Ô¤ÏÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ë¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ÇÅÚÂæ¤¬¿¯¿©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Î©¤ÁÂà¤¤òÍ×µá¡£°ìÊý¡¢½»Ì±¤Ï¡Ä¡£
½»Ì±¡§
¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¤È¤Æ¤âÃÏÈ×¤¬¸Ç¤¯¡¢Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±«¤¬¹ß¤ë¤È¾¯¤·Î®¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´°Á´¤ËÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÎÀè½»Ì±Â²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂçÃÏ¤ÎÊì¤Ø¤Î¶¡Êª¤òÊû¤²¤ë¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Ì±¡§
»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¾ì½ê¤òÎ¥¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤³¤³¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¡¹¤Î»Å»ö¾ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Öµ·¼°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÅÚÃÏ¤¬°ÂÄê¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±«¿å¤òÊÌ¤Î¾ì½ê¤ËÎ®¤¹¤Ê¤É¤ÎÆÈ¼«¤ÎÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´í¸±¤Ê¾õ¶·¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¤»ÔÂ¦¤È¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤Î¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤òÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½»Ì±¡£
ÃÏ¼ÁÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¶¯¸Ç¤Ê´äÈ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º½¤ÈÇ´ÅÚ¼Á¤ÎÅÚ¾í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÂ¦¤Ï¡¢½»Ì±Â¦¤ËºÆÅÙ´í¸±¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÎ©¤ÁÂà¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¶¯À©Åª¤Ê¼êÃÊ¤ò¤È¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Î±ÒÀ¸Ã´Åö¼Ô¡§
¤â¤·Èà¤é¤¬°ÜÅ¾¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¶¯À©Åª¤Ë¹Ô¤¦¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢6Æü¤ËÂç±«·ÙÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£