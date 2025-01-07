¡Ú¥´¥¥²¥ó¥é¥Ü¡Û¥µ¥Ë¥¿¥êー¥·¥çー¥Ä¤ä¥ªー¥Ðー¥Ñ¥ó¥Ä¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ª¼é¤ê¥»¥Ã¥È¤òÈ¯Çä¢ö
¥Õ¥§¥ê¥·¥â¤¬Å¸³«¤¹¤ëŽ¢gokigen Lab.(¥´¥¥²¥ó¥é¥Ü)Ž£¤Ï¡¢½éÄ¬¤ò°Â¿´¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤ëŽ¢½÷¤Î»Ò¤Î¤ª¼é¤ê¥»¥Ã¥ÈŽ£¤ò12·î18Æü¤«¤é¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢»ºÉØ¿Í²ÊÀìÌç°å¤ÎÁ×Èþ¸¼ÀèÀ¸´Æ½¤¤ÇÀ¸Íý¤òÀµ¤·¤¯ÃÎ¤ì¤ë¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¥Ë¥¿¥êー¥·¥çー¥Ä¡¢¥ªー¥Ðー¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Î¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥´¥¥²¥ó¥é¥Ü¡Û½÷¤Î»Ò¤Î¤ª¼é¤ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹
²Á³Ê:5,390±ß(ÀÇ¹þ)
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ:¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹1¸Ä¡¢¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È1Ëç¡¢¥µ¥Ë¥¿¥êー¥·¥çー¥Ä1Ëç¡¢¥ªー¥Ðー¥Ñ¥ó¥Ä1Ëç¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¥Ýー¥Á1Ëç
¥µ¥¤¥º:¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ 16cm¡ß16cm¡¢¹â¤µ6cm¡¢¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È:A3È½(¹¤²¤¿¤È¤)¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¥Ýー¥Á:Ìó13cm¡ß13cm(¤¿¤¿¤ó¤À¤È¤)
¡Ú¥°¥é¥â¥¢¡Û¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ªÆÀ¤ËÊäÀµ²¼Ãå¤ò»î¤»¤ëŽ¢Ê¡ÂÞŽ£¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¢ö
¡Ú¥´¥¥²¥ó¥é¥Ü¡Û¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾ÜºÙ
¥µ¥Ë¥¿¥êー¥·¥çー¥Ä
È©Â¦¤ÏÌÊ100%¡¢Î¢Â¦ËÉ¿åÉÛ¤ÎÆó½Å¹½Â¤¥¯¥í¥Ã¥Á¤Ç¡¢À¸Íý¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤»þ´ü¤Î¤¦¤Ã¤«¤êÏ³¤ì¤Ë¤âÇÛÎ¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥í¥Ã¥ÁÉôÊ¬¤Ï¡¢½Ð·ì¤ä±ø¤ì¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤ä¤¹¤¤Çò¿§¤Ë¤·¡¢À¸Íý»þ¤Ë¤Ï¥Ê¥×¥¥ó¤òÉÕ¤±¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ë¡£
¥ªー¥Ðー¥Ñ¥ó¥Ä
Ï³¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë½¢¿²Ãæ¤ä¼ø¶ÈÃæ¡¢Éô³è¤Î¤È¤¤Ê¤É¤Ë¥·¥çー¥Ä¤Î¾å¤«¤éÍú¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
È©Â¦¤ÏÌÊ100%¡¢Î¢Â¦¤ÏËÉ¿åÉÛ¤ÎÆó½Å¹½Â¤¥¯¥í¥Ã¥Á¤Ç¡¢È©¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤âÇÛÎ¸¡£
¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥«¥éー¤Ç¤¹¡£
¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È
Æ±Éõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢»ºÉØ¿Í²ÊÀìÌç°å¤ÎÁ×Èþ¸¼ÀèÀ¸¤«¤é¡¢¤«¤é¤À¤ä¤³¤³¤í¤ÎÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿»×½Õ´ü¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡£
À¸Íý¤òÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤ÏÀ¸Íý¤Î¤·¤¯¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢É¬Í×¤ÊÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤ä¡¢¥Ê¥×¥¥ó¤Î¤Ä¤±Êý¤ä¼Î¤ÆÊý¤â²òÀâ¡£ÉÔ°Â¤Ê¤¯½éÄ¬¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
½éÄ¬¤ÎÉÔ°Â¤ò·Ú¤¯
º£²ó¤ÏŽ¢gokigen Lab.(¥´¥¥²¥ó¥é¥Ü)Ž£¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡Ø½÷¤Î»Ò¤Î¤ª¼é¤ê¥»¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¬½éÄ¬¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡¢À¸Íý¤ÎÃÎ¼±¤òÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æºî¤é¤ì¤¿¤ª¼é¤ê¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢1¤Ä¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£