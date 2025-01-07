¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÛÀî°æË¨¡¡¤Ó¤ï¤³¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç6¶¯Æþ¤ê²Ì¤¿¤·¼«¤éÃÂÀ¸Æü½Ë¤¦
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î£Ç£³¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥×¡×Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Î4ÆüÌÜ¤Ï¶¯¤¤¸þ¤«¤¤É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç½ªÆü¡¢°ÂÄêÈÄ¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ï3¼þ¤«¤é2¼þ¡¢¼þ²óÅ¸¼¨¤Ï2¼þ¤«¤é1¼þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃ»½Ì¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£8Æü¤Î5ÆüÌÜ¤Ï10¡Á12R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡4ÆüÌÜ9R¤Î¥¤¥óÀï¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ¨Áö¤ò·è¤á¤¿Àî°æË¨¡£Á°È¾3R¤Î4Ãå¤È¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï2Áö14ÅÀ¤ÇÆÀÅÀÎ¨¤ò7.00¡£12°Ì¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡Ö¶¥¤ë¤ÈÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤·¡¢½®Â¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¤Ó¤ï¤³¤Ç¤Î¥¤¥óÀï4Ï¢¾¡¤Ë¤âÆ°¤¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ó¤ï¤³¤Ï°¤¤°õ¾Ý¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤Æ¹îÉþ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦°ìÅÙÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×
¡¡²Ï¹çÍ¤¼ù¤ÎSG½éV¤ÇÀª¤¤¾å¤¬¤ëÀÅ²¬»ÙÉô¡£Æ±¤¸¡È¤«¤ï¤¤¡É¤¬4¹æÄú¤Î½àÍ¥¾¡Àï12R¤Ç6¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤Æ¡¢23²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¼«¤é²Ö¤òÅº¤¨¤ë¡£